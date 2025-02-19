Какая связь между обвинениями Трампа в адрес Зеленского и присутствием на переговорах владельца ФК "Монако"

Между российским олигархом и президентом США существуют давние связи

Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев неожиданно появился на переговорах между США и Россией по поводу войны в Украине. Миллиардер был замечен в составе российской делегации вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и советником Путина Юрием Ушаковым во время встречи в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.

После встречи в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп стал сыпать обвинениями в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Есть ли связь между этими фактами, разбирался "Телеграф".

Трамп атакует Зеленского

"Я слышал, что они (украинцы, — ред.) не имели места (за столом переговоров, — ред.). У вас было место три года. И эта война могла бы быть быстро закончена даже посредственным переговорщиком годы назад без потери больших площадей земли и без потери жизней", — сказал Трамп в прямом эфире телеканала Fox News 18 февраля.

Говоря о выборах в Украине, он отметил, что у Владимира Зеленского сейчас есть около 4% поддержки. Эту информацию уже опроверг украинский лидер, сообщив, что утром 19 февраля был опубликован свежий опрос КМИС, где показан его рейтинг, составляющий 57%. Зеленский добавил, что президент Трамп, к сожалению, живет в российском дезинформационном пространстве.

19 февраля глава Белого дома назвал президента Украины "диктатором" и пригрозил рисками "потерять страну". Также он заявил, что Зеленский убедил США потратить "350 миллиардов долларов" и "пойти на войну, которую невозможно выиграть".

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть Байденом "как на скрипке", – написал Трамп в своей соцсети Truth.

Рыболовлев спас Трампа от банкротства в 2008 году

Но вернемся к российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, который неожиданно "засветился" в Эр-Рияде во втором ряду российской делегации, и его связи с Трампом.

В 2008 году Рыболовлев купил особняк в Палм-Бич, принадлежащий Трампу, на $13 млн дороже, чем самая дорогая продажа особняка в Палм-Бич на тот момент, пишет Seattle Times.

Трамп получил огромную прибыль от перепродажи: он выкупил имение за $41,35 млн в 2004 году, а в 2008 продал его за сумму, в два раза превышающую ту, которую он заплатил четыре года назад.

До продажи имения Трампа, самой высокой ценой, уплаченной за дом для одной семьи в Палм-Бич, была стоимость поместья, проданного за 81,5 млн долларов ранее в 2008 году.

В судебных документах Рыболовлев неоднократно заявлял, что дом предназначался для инвестиционных целей. Затем говорил, что он будет передан его детям или останется в наследство. Создается впечатление, что российский олигарх сам не знал, с какой целью купил это имение.

Дэвид Ньюман, партнер юридической фирмы Sills, Cummis & Gross в Нью-Йорке, нашел всю эту сделку любопытной. Это было необычно из-за уникальности объекта недвижимости, скорости совершения сделки и того факта, что команда юристов так и не смогла обнаружить никаких доказательств того, что Рыболовлев проводил какие-либо профессиональные проверки объекта недвижимости.

"Если кто-то платит 90 с лишним миллионов долларов, больше, чем кто-либо когда-либо платил за частную резиденцию, можно было бы подумать, что он проявит некоторую осмотрительность или даже проведет инспекцию", — сказал Ньюман.

Однако, по словам юриста, его команда так и не нашла никаких доказательств того, что Рыболовлев нанимал экспертов для оценки состояния недвижимости до того, как он ее купил.

Чем известен Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев — российский миллиардер с состоянием в 6,4 млрд долларов, ставший владельцем футбольного клуба "Монако" в 2011 году. Он приобрел 66% акций клуба всего за 1 евро во времена, когда команда находилась в тяжелом финансовом положении и играла во втором дивизионе.

Бизнесмен сделал состояние как владелец корпорации "Уралкалий". В 2010 году он продал свои российские активы Сулейману Керимову за несколько миллиардов долларов и переехал в Европу.

По некоторым данным, Рыболовлев продал свои российские активы и покинул страну в 2010 году после того, как якобы впал в немилость у Кремля. Тогда же начались споры с властями по разработке месторождений калийных солей и изменению налогового законодательства, что могло отрицательно сказаться на бизнесе Рыболовлева.

В 2019 году олигарха задерживали в Монако по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием во время судебного дела против швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Журналисты обнаружили доказательства тесных связей российского бизнесмена с чиновниками княжества, включая министра юстиции и директора общественной безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рыболовлев избежал санкций, объявив о пожертвованиях Красному Кресту для помощи пострадавшим украинцам. Точные суммы и адресаты этих пожертвований не разглашались.

В монакском обществе Рыболовлева называют "настоящим царем Монако" из-за его влияния и связей. Его близость к князю Альберу II и огромным инвестициям в княжество обеспечили ему особое положение среди элиты этого европейского микрогосударства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США и РФ после встречи Эр-Рияди может ожидать дипломатический прорыв. Впрочем, эти страны проводили переговоры об Украине без Украины.