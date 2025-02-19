Який зв’язок між звинуваченнями Трампа на адресу Зеленського та присутністю на переговорах власника ФК "Монако"

Між російським олігархом та президентом США існують давні зв’язки

Власник футбольного клубу "Монако" Дмитро Риболовлєв несподівано з’явився на переговорах між США та Росією щодо війни в Україні. Мільярдер був помічений у складі російської делегації разом із главою МЗС Сергієм Лавровим та радником Путіна Юрієм Ушаковим під час зустрічі в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого.

Після зустрічі у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп почав сипати звинуваченнями на адресу свого українського колеги Володимира Зеленського. Чи є зв’язок між цими фактами, розбирався "Телеграф".

Трамп атакує Зеленського

"Я чув, що вони (українці, — ред.) не мали місця (за столом переговорів, — ред.). У вас було місце три роки. І ця війна могла б бути швидко закінчена навіть посереднім переговорником роки тому без втрати великих площ землі і без втрати життів", — сказав Трамп у прямому ефірі телеканалу Fox.

Говорячи про вибори в Україні, він зазначив, що Володимир Зеленський зараз має близько 4% підтримки. Цю інформацію вже спростував український лідер, повідомивши, що вранці 19 лютого було опубліковано свіже опитування КМІС, де показано його рейтинг, що становить 57%. Зеленський додав, що президент Трамп, на жаль, живе у російському дезінформаційному просторі.

19 лютого глава Білого дому назвав президента України "диктатором" і погрожував ризиками "втратити країну". Також він заявив, що Зеленський переконав США витратити "350 мільярдів доларів" та "піти на війну, яку неможливо виграти".

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, — це грати Байденом "як на скрипці", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

Риболовлєв врятував Трампа від банкрутства у 2008 році

Але повернемося до російського олігарха Дмитра Риболовлєва, який несподівано "засвітився" в Ер-Ріяді у другому ряді російської делегації, та його зв’язку з Трампом.

У 2008 році Риболовлєв купив особняк у Палм-Біч, що належить Трампу, на $13 млн дорожче, ніж найдорожчий продаж особняка в Палм-Біч на той момент, пише Seattle Times.

Трамп отримав величезний прибуток від перепродажу: він викупив маєток за $41,35 млн у 2004 році, а у 2008 продав його за суму, що вдвічі перевищувала ту, яку він заплатив чотири роки тому.

До продажу маєтку Трампа, найвищою ціною, сплаченою за будинок для однієї родини в Палм-Біч, була вартість маєтку, проданого за 81,5 млн доларів раніше у 2008 році.

У судових документах Риболовлєв неодноразово заявляв, що будинок призначався для інвестиційних цілей. Потім казав, що його буде передано його дітям або залишено у спадок. Складається враження, що російський олігарх сам не знав, з якою метою купив цей маєток.

Девід Ньюман, партнер юридичної фірми Sills, Cummis & Gross в Нью-Йорку, знайшов всю цю угоду цікавою. Це було незвичайно через унікальність об’єкта нерухомості, швидкість здійснення угоди і той факт, що команда юристів так і не змогла виявити жодних доказів того, що Риболовлєв проводив будь-які професійні перевірки об'єкта нерухомості.

"Якщо хтось платить 90 з лишком мільйонів доларів, більше, ніж будь-хто колись платив за приватну резиденцію, можна було б подумати, що він виявить деяку обачність або навіть проведе інспекцію", — сказав Ньюман.

Проте, за словами юриста, його команда так і не знайшла жодних доказів того, що Риболовлєв наймав експертів для оцінки стану нерухомості до того, як він її купив.

Чим відомий Дмитро Риболовлєв

Дмитро Риболовлєв — російський мільярдер зі статком у 6,4 млрд доларів, який став власником футбольного клубу "Монако" у 2011 році. Він придбав 66% акцій клубу всього за 1 євро за часів, коли команда перебувала у тяжкому фінансовому становищі та грала у другому дивізіоні.

Бізнесмен зробив статки як власник корпорації "Уралкалій". 2010 року він продав свої російські активи Сулейману Керимову за кілька мільярдів доларів і переїхав до Європи.

За деякими даними, Риболовлєв продав свої російські активи та залишив країну у 2010 році після того, як нібито впав у немилість у Кремля. Тоді ж почалися суперечки з владою щодо розробки родовищ калійних солей та зміни податкового законодавства, що могло негативно позначитися на бізнесі Риболовлєва.

У 2019 році олігарха затримували в Монако за підозрою в корупції та зловживанні впливом під час судової справи проти швейцарського артдилера Іва Був’є. Журналісти виявили докази тісних зв’язків російського бізнесмена з чиновниками князівства, включаючи міністра юстиції та директора громадської безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Риболовлєв уникнув санкцій, оголосивши про пожертвування Червоному Хресту для допомоги постраждалим українцям. Точні суми та адресати цих пожертв не розголошувалися.

У монакському суспільстві Риболовлєва називають "справжнім царем Монако" через його вплив та зв’язки. Його близькість до князя Альбера II та величезних інвестицій у князівство забезпечили йому особливе становище серед еліти цієї європейської мікродержави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США та РФ після зустрічі Ер-Ріяді може очікувати дипломатичний прорив. Втім, ці країни проводили переговори щодо України без України.