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Який зв’язок між звинуваченнями Трампа на адресу Зеленського та присутністю на переговорах власника ФК "Монако"

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 19 лютого 2025, 20:02

Між російським олігархом та президентом США існують давні зв’язки

Власник футбольного клубу "Монако" Дмитро Риболовлєв несподівано з’явився на переговорах між США та Росією щодо війни в Україні. Мільярдер був помічений у складі російської делегації разом із главою МЗС Сергієм Лавровим та радником Путіна Юрієм Ушаковим під час зустрічі в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого.

Після зустрічі у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп почав сипати звинуваченнями на адресу свого українського колеги Володимира Зеленського. Чи є зв’язок між цими фактами, розбирався "Телеграф".

Трамп атакує Зеленського

"Я чув, що вони (українці, — ред.) не мали місця (за столом переговорів, — ред.). У вас було місце три роки. І ця війна могла б бути швидко закінчена навіть посереднім переговорником роки тому без втрати великих площ землі і без втрати життів", — сказав Трамп у прямому ефірі телеканалу Fox.

Говорячи про вибори в Україні, він зазначив, що Володимир Зеленський зараз має близько 4% підтримки. Цю інформацію вже спростував український лідер, повідомивши, що вранці 19 лютого було опубліковано свіже опитування КМІС, де показано його рейтинг, що становить 57%. Зеленський додав, що президент Трамп, на жаль, живе у російському дезінформаційному просторі.

19 лютого глава Білого дому назвав президента України "диктатором" і погрожував ризиками "втратити країну". Також він заявив, що Зеленський переконав США витратити "350 мільярдів доларів" та "піти на війну, яку неможливо виграти".

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, — це грати Байденом "як на скрипці", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

Риболовлєв врятував Трампа від банкрутства у 2008 році

Але повернемося до російського олігарха Дмитра Риболовлєва, який несподівано "засвітився" в Ер-Ріяді у другому ряді російської делегації, та його зв’язку з Трампом.

У 2008 році Риболовлєв купив особняк у Палм-Біч, що належить Трампу, на $13 млн дорожче, ніж найдорожчий продаж особняка в Палм-Біч на той момент, пише Seattle Times.

Трамп отримав величезний прибуток від перепродажу: він викупив маєток за $41,35 млн у 2004 році, а у 2008 продав його за суму, що вдвічі перевищувала ту, яку він заплатив чотири роки тому.

До продажу маєтку Трампа, найвищою ціною, сплаченою за будинок для однієї родини в Палм-Біч, була вартість маєтку, проданого за 81,5 млн доларів раніше у 2008 році.

У судових документах Риболовлєв неодноразово заявляв, що будинок призначався для інвестиційних цілей. Потім казав, що його буде передано його дітям або залишено у спадок. Складається враження, що російський олігарх сам не знав, з якою метою купив цей маєток.

Девід Ньюман, партнер юридичної фірми Sills, Cummis & Gross в Нью-Йорку, знайшов всю цю угоду цікавою. Це було незвичайно через унікальність об’єкта нерухомості, швидкість здійснення угоди і той факт, що команда юристів так і не змогла виявити жодних доказів того, що Риболовлєв проводив будь-які професійні перевірки об'єкта нерухомості.

"Якщо хтось платить 90 з лишком мільйонів доларів, більше, ніж будь-хто колись платив за приватну резиденцію, можна було б подумати, що він виявить деяку обачність або навіть проведе інспекцію", — сказав Ньюман.

Проте, за словами юриста, його команда так і не знайшла жодних доказів того, що Риболовлєв наймав експертів для оцінки стану нерухомості до того, як він її купив.

Чим відомий Дмитро Риболовлєв

Дмитро Риболовлєв — російський мільярдер зі статком у 6,4 млрд доларів, який став власником футбольного клубу "Монако" у 2011 році. Він придбав 66% акцій клубу всього за 1 євро за часів, коли команда перебувала у тяжкому фінансовому становищі та грала у другому дивізіоні.

Бізнесмен зробив статки як власник корпорації "Уралкалій". 2010 року він продав свої російські активи Сулейману Керимову за кілька мільярдів доларів і переїхав до Європи.

За деякими даними, Риболовлєв продав свої російські активи та залишив країну у 2010 році після того, як нібито впав у немилість у Кремля. Тоді ж почалися суперечки з владою щодо розробки родовищ калійних солей та зміни податкового законодавства, що могло негативно позначитися на бізнесі Риболовлєва.

У 2019 році олігарха затримували в Монако за підозрою в корупції та зловживанні впливом під час судової справи проти швейцарського артдилера Іва Був’є. Журналісти виявили докази тісних зв’язків російського бізнесмена з чиновниками князівства, включаючи міністра юстиції та директора громадської безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Риболовлєв уникнув санкцій, оголосивши про пожертвування Червоному Хресту для допомоги постраждалим українцям. Точні суми та адресати цих пожертв не розголошувалися.

У монакському суспільстві Риболовлєва називають "справжнім царем Монако" через його вплив та зв’язки. Його близькість до князя Альбера II та величезних інвестицій у князівство забезпечили йому особливе становище серед еліти цієї європейської мікродержави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США та РФ після зустрічі Ер-Ріяді може очікувати дипломатичний прорив. Втім, ці країни проводили переговори щодо України без України.

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#США #Росія #Переговори #Саудівська Аравія #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Дмитро Риболовлєв