Трамп спешит договориться с Путиным

Во вторник, 18 февраля, через месяц после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, состоялась первая встреча американской и российской сторон насчет войны в Украине. Американскую сторону представляла новая команда помощников без серьезного дипломатического опыта.

Переговорный процесс начался без предварительных консультаций с европейскими партнерами. Все указывает на то, что Трамп очень спешит заключить соглашение с Путиным, но это небезопасно, пишет Reuters.

Переговоры прошли без участия Украины и НАТО. Путин получил некоторые уступки еще до начала встречи. Международные наблюдатели отмечают беспрецедентную скорость, с которой новая администрация США приступила к прямому диалогу с Москвой.

Попытки Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине, по мнению экспертов, могут повредить безопасности как Украины, так и всей Европы. Европейские дипломаты подчеркивают необходимость сохранения санкционного давления на Россию.

Бретт Бруэн, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, отметил: "Действительно тревожный факт заключается в том, что Трамп превратил Россию из изгоя в партнера всего за несколько дней. Это имеет свою цену".

Также ранее Телеграф писал, что Трамп рассказал о переговорах с россиянами. Он вспомнил о Зеленском и сравнил Украину с Сектором Газа.