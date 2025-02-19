"Не получится": Зеленский ответил Трампу на заявление о своем рейтинге

Глава государства подчеркнул, что он ориентируется в своих рейтингах

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на громкие слова своего американского коллеги Дональда Трампа о падении своего рейтинга до 4%. Он назвал это высказывание дезинформацией.

Соответствующее заявление украинский президент сделал во время своего выступления 19 февраля. Об этом сообщает "Суспільне".

"Мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп… живет в этом дезинформационном пространстве", — сказал Зеленский.

К тому же, гарант подчеркнул, что он ориентируется в данных о своих рейтингах, но обычно никогда их не комментирует. На сей раз Владимир Зеленский отметил, что утром 19 февраля был опубликован свежий опрос КМИС, где показан его рейтинг и речи о 4% не идет.

"Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Поэтому если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится", — добавил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский оказался популярнее в Британии, чем президент США Дональд Трамп. А президента РФ Владимира Путина в Британии просто ненавидят.