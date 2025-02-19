Глава Белого дома оценил переговоры с россиянами

Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров в Саудовской Аравии сделал ряд новых заявлений о войне в Украине. По его словам, переговоры были "очень хорошими", а россияне якобы хотят мира.

Его выступление показывал в прямом эфире телеканал Fox News. Он заявил, что ежедневно Россия и Украина теряет тысячи людей, а также повторил свой старый нарратив о том, что война бы никогда не случилась, будь он президентом.

Он отметил, что в ходе переговоров не поднималась тема полного вывода войск США из Европы, а потому он не видит повода делать это. Кроме того, он не стал возражать против инициатив Европы по размещению своих миротворцев в Украине после войны, но отметил, что там не будет американских солдат. Инициативу Эммануэля Макрона о введении миротворцев он назвал "прекрасным жестом".

"Я слышал, что они (украинцы, — ред.) не имели места (за столом переговоров, — ред.). У вас было место три года. И эта война могла бы быть быстро закончена даже посредственным переговорщиком годы назад без потери больших площадей земли и без потери жизней", — сказал Трамп.

Говоря о выборах в Украине, он отметил, что у Владимира Зеленского сейчас есть около 4% поддержки, а также добавил, что "большинство украинских городов лежат в руинах". Трамп отметил, что ему нравится Зеленский, но сейчас он заботится о том, как завершить войну.

В своей речи он также много критиковал своего предшественника Джо Байдена, назвав его "некомпетентным". Однако в российских СМИ перевели его слова так, будто он назвал некомпетентным не Байдена, а Зеленского. Оттуда эти слова перекочевали в украинские медиа, но в оригинальном заявлении такого Трамп не говорил.

При этом, Трамп считает, что россияне не разрушили Киев потому что "не хотели этого делать" и запускали по нему лишь 20% ракет. Президент США добавил, что "Украина была стерта", и выразил искреннее непонимание тому, как у нас еще кто-то живет. В целом он высказал убеждение, что ситуация в Украине даже хуже, чем в Секторе Газы.

Президент США в речи раскритиковал страны НАТО, которые выделили миллиарды на поддержку Украины, однако отметил, что даже Зеленский не знает куда пошли эти деньги. Стоит отметить, что он заявил о том, что США выделили Украине 300 миллиардов долларов помощи, хотя по данным профильных ресурсов речь идет о 114 миллиардах.

Примечательно, что эти слова в российских СМИ перекрутили так, будто Трамп требовал заплатить от Украины, но на самом деле его требование было адресовано НАТО. В украинские медиа же попали слова из российских источников.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.