Власти Украины принялись меряться рейтингами Зеленского и Трампа. Какие результаты у последнего (фото)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также прокомментировал заявления президента США и сказал, какие рейтинги у Трампа

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после заявления президента США Дональда Трампа о 4% рейтинге президента Владимира Зеленского взялся сравнивать их рейтинги.

Федоров на своем официальном канале в Telegram сравнил рейтинги Зеленского и Трампа. Результаты не в пользу последнего.

Федоров написал, что уровень доверия украинцев к Зеленскому выше уровня доверия американцев к Трампу, и опубликовал данные опроса в США в феврале 2025 года.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявления президента США. Он предположил, что комментарии Трампа "не имели целью быть исторически точными", а вместо этого должны были "шокировать европейцев и побуждать их к действиям".

Конечно, не Украина начинала войну. Конечно, страна, которая испытывает насильственное вторжение, не должна устраивать выборы. Естественно, рейтинги Зеленского не 4%. На самом деле они примерно такие же, как у Трампа.

Джонсон считает, что Трамп своими заявлениями побуждает Европу использовать $300 млрд. замороженных российских активов для выплат Украине и компенсации поддержки США.

Напомним, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 18 февраля обнародовал информацию, что у президента Украины Владимира Зеленского рейтинг 4 %, не объяснив, откуда у него эта цифра. Также Трамп сказал, что Украине необходимо провести выборы.

К слову, ранее "Телеграф" писал, какой действительно рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев. Сам глава государства ответил Дональду Трампу относительно своего рейтинга. Он назвал это выражение дезинформацией.