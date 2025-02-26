США не будут предоставлять гарантии безопасности Украине? Трамп объяснил, кто может помочь

Дональд Трамп сделал несколько ярких заявлений по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, поскольку ответственность за это должна взять на себя Европа. В то же время он подчеркнул, что США планируют расширять сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных ископаемых, которые "очень нужны" американской экономике.

Об этом Трамп сказал под первое заседание кабинета министров США в текущем сроке. По его словам, США не намерены брать на себя основную роль в обеспечении безопасности Украины, поскольку этот вопрос решает Европа.

"Мы попросим Европу сделать это, потому что это их сосед. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо", — отметил он.

При этом Трамп подчеркнул, что Украина обладает значительными запасами редкоземельных ископаемых, необходимых США для развития высоких технологий.

"Мы будем сотрудничать с Украиной в сфере редкоземельных ископаемых. У них действительно редкая земля. Мы сможем получить огромное количество, у нас они есть, но не так много. И нам нужно гораздо больше, чтобы действительно продвинуть нас на следующий уровень и быть лидерами во всем", — сказал президент США.

Кроме вопроса гарантий безопасности, Трамп очертил свое видение будущей финансовой поддержки Украины, заявив, что Соединенные Штаты не должны выделять на нее дополнительные средства. Он предложил новый формат отношений, в котором Украина и США будут иметь взаимовыгодное экономическое партнерство.

"Это соглашение принесет нам большое богатство. Я не хочу больше тратить деньги на Украину", — сказал он.

Соглашение Дональд Трамп считает выгодным и для Украины. По его словам, она означает "автоматическую безопасность".

"Для Украины это соглашение тоже очень хорошее, это автоматическая безопасность. Там никто не будет "приставать к нашим людям"", — отметил он.

Также Трамп сообщил, что Великобритания и Франция добровольно выразили готовность ввести миротворческий контингент в Украину. Однако пока неизвестно, в каком формате и при каких условиях это может произойти.

Во время выступления президент США также сделал несколько резонансных заявлений по поводу будущего Украины. Он заявил, что Киеву "надо забыть о НАТО", поскольку, по его словам, именно этот фактор стал причиной начала войны.

Трамп также высказался о возможном завершении войны в Украине, отметив, что не может ничего гарантировать, но надеется, что это удастся сделать.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что Трамп уклоняется от обязательств поддерживать европейских миротворцев в Украине. Париж и Лондон готовы отправить свои войска в Украину, если перемирие будет заключено. Тем не менее они требуют от США оказать им логистическую, разведывательную и военную поддержку. При этом Трамп на первый взгляд "не возражает против предоставления американцами гарантий безопасности", но давать конкретных обещаний не хочет.