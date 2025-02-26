"Никакой конкретики": Трамп уклоняется от обязательств поддерживать европейских миротворцев в Украине

Париж и Лондон готовы отправить свои войска в Украину, если перемирие будет заключено

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от президента США Дональда Трампа поддержки в вопросе возможного размещения европейских миротворцев в Украине для сохранения потенциального прекращения огня между Киевом и Кремлем. При этом ранее Трамп предполагал, что будет оказывать европейским войскам такую поддержку.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники европейских чиновников. Отмечается, что окончательного согласия поддержки со стороны США и характера такой поддержки нет, поскольку общее обсуждение инициативы Франции и Великобритании все еще продолжается.

Париж и Лондон готовы отправить свои войска в Украину, если перемирие будет заключено. Тем не менее, они требуют от США оказать им логистическую, разведывательную и военную поддержку. При этом Трамп, отметил источник, на первый взгляд "не возражает против предоставления американцами гарантий безопасности", но давать конкретных обещаний не хочет. В частности, Макрон признал, что затруднился получить от американского президента конкретики.

"Макрон не смог добиться от президента США обязательств поддержать какое-либо развертывание европейских военных для сдерживания россии в рамках любого сценария послевоенного урегулирования", – резюмировало издание.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, прибывший в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.