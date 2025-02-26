США не надаватимуть гарантії безпеки Україні? Трамп пояснив, хто натомість може допомогти

Дональд Трамп зробив кілька яскравих заяв щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні значних гарантій безпеки, оскільки відповідальність за це має взяти на себе Європа. Водночас він наголосив, що США планують розширювати співпрацю з Києвом у сфері рідкісноземельних копалин, які "дуже потрібні" американській економіці.

Про це Трамп сказав під першого засідання кабінету міністрів США за поточного терміну. За його словами, США не мають наміру брати на себе основну роль у гарантуванні безпеки України, оскільки це питання має вирішувати Європа.

"Ми попросимо Європу зробити це, бо це їхній сусід. Але ми зробимо все можливе, щоб усе пройшло добре", — зазначив він.

При цьому Трамп наголосив, що Україна володіє значними запасами рідкісноземельних копалин, які необхідні США для розвитку високих технологій.

"Ми будемо співпрацювати з Україною у сфері рідкісноземельних копалин. У них велика рідкісна земля. Ми зможемо отримати величезну кількість, у нас вони є, але не так багато. І нам потрібно набагато більше, щоб дійсно просунути нас на наступний рівень і бути лідерами у всьому", — сказав президент США.

Окрім питання гарантій безпеки, Трамп окреслив своє бачення майбутньої фінансової підтримки України, заявивши, що Сполучені Штати не повинні виділяти на неї додаткові кошти. Натомість він запропонував новий формат відносин, у якому Україна та США матимуть взаємовигідне економічне партнерство.

"Ця угода принесе нам велике багатство. Я не хочу більше витрачати грошей на Україну", — сказав він.

Угоду Дональд Трамп вважає вигідною і для України. За його словами, вона означає "автоматичну безпеку".

"Для України ця угода теж дуже добра, це автоматична безпека. Там ніхто не буде "чіплятися до наших людей"", — зазначив він.

Також Трамп повідомив, що Велика Британія та Франція добровільно висловили готовність ввести миротворчий контингент в Україну. Однак наразі невідомо, в якому форматі та за яких умов це може відбутися.

Під час виступу президент США також зробив кілька резонансних заяв щодо майбутнього України. Він заявив, що Києву "треба забути про НАТО", оскільки, за його словами, саме цей фактор став причиною початку війни.

Трамп також висловився про можливе завершення війни в Україні, зазначивши, що не може нічого гарантувати, але сподівається, що це вдасться зробити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп ухиляється від зобов'язань підтримувати європейських миротворців в Україні. Париж та Лондон готові відправити свої війська в Україну, якщо перемир'я буде укладене. Проте вони вимагають від США надати їм логістичну, розвідувальну та військову підтримку. При цьому Трамп на перший погляд "не заперечує проти надання американцями гарантій безпеки", але давати конкретних обіцянок не хоче.