"Уйдут слегка недовольными": у Трампа рассказали об уступках со стороны России и Украины на переговорах

В Белом доме рассказали, чего ждут от договоренности по Украине и России

И Украина и Россия будут "слегка недовольными" в результате заключения сделки по завершению войны. Однако в США считают, что это делает сделку хорошей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам президент США Дональд Трамп "умеет заключать сделки лучше, чем кто-либо из президентов США".

"Чтобы заключить сделку, нужно усадить обе стороны за стол переговоров. И обычно, когда удается заключить хорошую сделку, обе стороны встают из-за стола немного недовольными", — сказала она, когда ей задали вопрос о том, на какие уступки придется пойти России.

Она добавила, что не станет говорить, какие уступки обсуждает команда Трампа, поскольку она находится в переговорном процессе.

Кроме того, она традиционно повторила нарратив Трампа о том, что война стала следствием "некомпетентности предыдущей администрации" и президент теперь намерен ее остановить.

"Он ясно дал понять, что некоторые из этих уступок ему очевидны. Я не собираюсь опережать его в дополнительных вопросах, но он искренне полон решимости заключить мирное соглашение с Россией и Украиной", — сказала Ливитт.

Как сообщалось ранее, Украина согласна подписать сделку с США по добыче редкоземельных металлов. Предварительно известно, что ее условия стали более мягкими.