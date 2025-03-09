Волонтер, глава благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова рассказала, что делать украинцам после всех плохих новостей

Трамп, Маск, Орбан, Пу, Трамп… Я знаю, что трудно удержаться и не читать новости. Но. У нас есть три сценария:

А) Все очень плохо, нас все предадут, никакой помощи ожидать не стоит. Что делать? Драться. Ибо другого пути для выживания нет.

Б) Все остается примерно так, как сейчас, но вместо США нам помогает Европа. Что делать? Драться. Ибо кроме нас землю никто не удержит.

В) Все очень хорошо. Весь мир внезапно поддерживает нас, помогает всеми имеющимися ресурсами. Что делать? Драться. Ибо никто кроме нас не освободит наши территории.

Нет у нас сценария, в котором мы бы сели на задницу и ждем Победы, счастья, воли и других благ.

Поэтому от просмотра новостей ничего, кроме порчи нервной системы, не будет.

Нравится ее расшатывать – ваше право. Но путь все равно остается неизменным – драться до последнего.

Источник: пост Литвиновой в Facebook