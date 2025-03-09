Соглашения о ископаемых недостаточно: СМИ назвали новые требования Трампа к Украине

Трамп выдвинул новые требования к Украине

Соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными, заявил президент США Дональд Трамп. Теперь он требует от Украины изменений в позиции по переговорам с Россией.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей американской администрации. По их словам, Трамп настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был готов к уступкам в переговорах с Россией, в том числе и в вопросах временно оккупированных территорий.

Кроме того, он хочет видеть шаги в направлении проведения выборов президента и даже возможного ухода Зеленского от власти.

По данным источников, Трамп поддерживает проведение встречи американских и украинских чиновников в Саудовской Аравии на этой неделе, но он ожидает от Киева демонстрации "реальных перемен". Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Гьюз заявил, что после послания Зеленского были "положительные сдвиги", но их нужно гораздо больше.

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместной встрече, украинцы совершили положительное движение. На следующей неделе мы проведем встречи в Саудовской Аравии, и мы с нетерпением ожидаем услышать больше положительных сдвигов, которые, надеюсь, окончательно положат конец этой жестокой войне", — сказал он.

В США заявляют, что не имеют доказательств того, что прекращение передачи разведданных напрямую повлияло на усилившиеся в последнее время российские атаки на мирные города Украины. В то же время, западные чиновники признают, что отсутствие американской разведки дает преимущество России. Европейские партнеры пытаются восполнить этот пробел, однако ситуация с безопасностью в Украине ухудшается с каждым днем.

Кроме того, официальные лица сказали, что США продолжают делиться с Украиной оборонными разведданными, то есть информацией, помогающей отбиваться от атак. Они предоставляют информацию, которая могла бы помогать поражать российские цели. Это означает, что США все еще могут предупреждать Украину, что россияне готовят атаку, но больше не могут давать координаты целей, чтобы Украина нанесла удар первой.

При этом конгрессмены-республиканцы оказывают давление на Белый дом и требуют возобновления помощи. По словам некоторых американских чиновников, это может произойти уже на следующей неделе, особенно после заявления Зеленского о готовности к переговорам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что американский миллиардер и глава временного федерального органа — Департамента эффективности правительства — Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране.