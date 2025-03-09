Трампа задел один из визитов Зеленского. СМИ узнали, что его разозлило

Американский президент считает, что эта встреча снизила важность его визита.

Американский лидер Дональд Трамп изменил свое отношение к Великой Британии после того, как король Чарльз принял украинского президента Владимира Зеленского в Сандрингеме. По данным дипломатических источников в Вашингтоне, глава США почувствовал себя "менее особенным" из-за этого визита.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Как сообщают в СМИ, союзники Трампа выразили недовольство британским официальным лицам и подчеркнули, что публичные фотографии встречи Чарльза с Зеленским могли снизить важность предстоящего государственного визита президента США в Лондон.

В ответ британская сторона объяснила, что правительство не могло диктовать монарху, с кем ему встречаться.

"После Сандрингема дела в Вашингтоне бесспорно пошли немного прохладнее. Мы сказали им, что король сам решает, с кем встречаться", — сообщил близкий к чиновникам источник.

Встреча короля Великобритании и Зеленского состоялась на прошлой неделе через несколько дней после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер передал Трампу официальное приглашение на государственный визит от имени короля. Это произошло сразу после напряженной встречи в Белом доме, во время которой Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом выразили украинскому лидеру недовольство уровнем его благодарности за американскую помощь и готовности к заключению перемирия.

Дополнительное напряжение могло вызвать еще одна встреча в Сандрингеме — там Чарльз также принял премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Визит прошел на фоне объявления Трампом 25% пошлин на импорт из Канады, что усилило политическое напряжение между двумя странами.

Официальный Лондон отрицает утверждение об охлаждении отношений между странами. Источники в правительстве заявили, что британский премьер недавно провел разговор с Трампом и общение между ними оставалось "положительным".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой посетят Саудовскую Аравию на следующей неделе. После этого украинские переговорщики проведут встречу с представителями США.