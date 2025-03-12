У Путина впервые отреагировали на переговоры США и Украины

Американская сторона передаст россиянам подробную информацию о сути разговоров на встрече в Джидде

Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны во время встречи делегаций Украины и Штатов в Саудовской Аравии 11 марта. Не исключается возможность проведения телефонного разговора российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга. Его цитаты приводит Meduza.

"Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолтц по разным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина не исключает, что может возникнуть вопрос телефонного разговора на "высшем уровне". Если же соответствующая потребность возникнет — она будет организована в кратчайшие сроки.

Переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и Штатов. Около восьми часов продолжался диалог между двумя странами. По итогу встречи удалось добиться некоторых результатов:

Киев и Вашингтон подпишут соглашение по редкоземелью;

Украина согласна на 30-дневный режим прекращения огня;

США возобновили военную помощь и обмен разведданными;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения переговоров советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина готова к прекращению огня и выразил надежду, что россияне тоже согласятся на это.

Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация собираюся встретиться с Владимиром Путиным в самое ближайшее время.