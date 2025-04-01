В российском МИД анонсировали новую встречу с США: что планируют обсуждать

Украину на встрече обсуждать не планируют

Москва готовится к второму раунду контактов с Соединенными Штатами. Ранее стороны уже провели одну встречу в Стамбуле, а сейчас ведут переговоры дистанционно.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, цитаты которого приводят российские пропагандистские СМИ. По словам Лаврова, помимо подготовки к новой очной встрече, продолжаются телефонные и видеоконтакты между дипломатами США и РФ.

"Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча. Тем временем продолжаются контакты по телефону, через видеосвязь. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим намеченный прогресс и желание американских партнеров снять абсолютно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах друг друга", — заявил министр.

Официально заявляется, что эти переговоры касаются только улучшения условий работы дипломатов, войну в Украине обсуждать якобы не собираются. В то же время, на одной из встреч в Саудовской Аравии РФ выдвинула требования по снятию санкций в обмен на перемирие в Черном море — тогда США публично не согласились на российские условия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что готов ввести новые санкции против России, если лидер Кремля Владимир Путин "не справится со своей работой" — однако заявил, что не хочет этого делать, и верит, что Путин выполнит часть соглашения.