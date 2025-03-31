Россия не отказалась от идеи избавиться от Зеленского: что задумал Кремль, — СМИ

Москва давит на Киев: Кремль хочет сменить власть в Украине.

Россия пытается добиться отставки президента Украины Владимира Зеленского. Она это делает, чтобы установить более лояльное к Москве руководство.

Как сообщает The Moscow Times, Кремль продолжает придерживаться максималистских целей, несмотря на начало переговоров с США.

Какие планы Кремля по Украине?

По данным источников издания, Россия рассматривает несколько сценариев:

Максимальный план – капитуляция Киева, смена власти и перезапуск украинской государственности по российским условиям. Кремль хочет сделать Украину зависимой от Москвы, подобно Беларуси.

– капитуляция Киева, смена власти и перезапуск украинской государственности по российским условиям. Кремль хочет сделать Украину зависимой от Москвы, подобно Беларуси. Минимальный план – установление контроля над временно оккупированными Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, а также ограничение политической и военной самостоятельности Украины.

Однако даже второй вариант пока не реалистичен, поскольку Россия не имеет полного контроля над этими территориями, а заставить Киев согласиться на территориальные уступки в текущих условиях невозможно.

Главная ставка Кремля – давление на Зеленского

Поэтому, как отмечает The Moscow Times, Кремль сосредоточился на другой стратегии – дискредитации Зеленского в глазах президента США Дональда Трампа. Россия пытается добиться максимального давления Вашингтона на Киев, чтобы вынудить Украину провести президентские выборы.

"Зеленский не пойдет на территориальные уступки. Нам нужно решить проблему в корне – чтобы он ушел", — цитирует издание собеседника, приближенного к Кремлю.

Как отмечает The Moscow Times, Путин воспринимает Зеленского как бросившего ему вызов человека. Именно поэтому Кремль методично продвигает тезисы о якобы нелегитимности украинского президента и необходимости выборов.

Расчет в Москве таков: Зеленский не сможет переизбраться, а пока он остается у власти, Путин не готов идти ни на какие уступки в переговорах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время визита в северный порт Мурманска Путин заявил, что в Украине может быть введена "временная администрация". Якобы для того, чтобы обеспечить проведение выборов и подписать соглашения по завершению войны.