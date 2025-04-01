Россия и Китай проведут общий саммит: когда и чего можно ожидать от встречи

Лавров подтвердил, что Китай является близким союзником России

Россия и Китай продолжают углублять отношения, сформировавшиеся еще столетия назад. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в мае планируется проведение совместного саммита этих двух стран. Более того, уже даже началась подготовка к нему.

Соответствующие тезисы представитель российского зарубежного ведомства озвучил во время переговоров в Москве со своим китайским коллегой Ван И.

В то же время дипломаты подтвердили "хорошие отношения" России и Китая, которые, по результатам предстоящего саммита, могут стать ощутимо глубже. Об этом сигнализирует и то, что подметил сам Лавров, — встречи лидера Кремля Владимира Путина с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином "дают мощный толчок отношениям".

Еще одной причиной для личной встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина может стать военный парад в Москве 9 мая, на который китайский лидер принял приглашение еще в феврале. А периодом позже спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер России также готовит визит в Китай. Предварительно известно, что это должно произойти в сентябре к 80-летию окончания японо-китайской войны.

Протяжность границ РФ и КНР (красная)

По мнению российского дипломата, РФ и Китай "объединяют не только историческое боевое братство, всеобщая протяженность границы, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов".

"Отмечаем ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене. В этом страны Мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время развития мировой политики. Уверен, что сегодня договоримся о том, как выстраивать наши двусторонние отношения в контексте подготовки к встречам в верхах, так и о дальнейшей координации в ООН, в её Совете Безопасности, в рамках ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", в работе с АСЕАН и на других многосторонних площадках в интересах созидания более справедливого и демократичного многополярного миропорядка", — добавил Лавров.

Ван И и Сергей Лавров

Возвращаясь к предстоящему саммиту, Лавров подтвердил, что Китай является близким союзником России. И на встрече 1 апреля, где и было объявлено о нем, главы МИД России и Китая МИД планировали обсудить также и "перспективы урегулирования украинского кризиса". Среди тем разговоры и другие международные вопросы, которые более подробно не были озвучены.

Что же будут обсуждать на совместном саммите

Пока заявлений, которые могли бы раскрыть подробности относительно тем повестки дня, не было сделано. Но вполне возможно, что будут обсуждаться пути углубления сотрудничества во многих областях. Единственное, что в вопросе Украины Россия может и не получить желаемую поддержку, ведь Китай уже четко показал свою позицию. Дело в том, что КНР не поддерживает идею мирного соглашения по Украине, которая будет определяться только между США и Россией.

Кроме того, политику действующего президента США Дональда Трампа спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае считает "деспотической". И в этом Поднебесная также усматривает для себя возможность развернуть ЕС к себе, отвернув от США.

Еще одним показателем отличия позиции Китая по отношению к Украине от других "друзей" РФ является то, что КНР рассматривает возможность приобщиться к международной миротворческой миссии на территории нашей страны. Китайские дипломаты в Брюсселе провели консультации с ЕС, выясняя, насколько такой шаг приемлем для европейских партнеров. Считается, что участие Китая может изменить позицию России по введению миротворческих сил.

Также не исключено, что организация этого саммита могла быть продиктована и страхами Китая относительно того, как Трамп "отрывает" Россию от Пекина. Ведь, как объяснял "Телеграфу" эксперт из азиатско-тихоокеанского региона аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий, политика новой администрации Трампа демонстрирует желание американских властей реализовать сценарий "Никсон 2.0", заключающийся в нормализации отношений с Российской Федерацией для недопущения формирования тесного российско-китайского политического и экономического союза. И здесь уже Россию могут подкупать уступки и "мягкий" подход Белого дома в вопросе урегулирования российско-украинской войны. Более того, даже звучали предложения геополитического экономического сотрудничества, направленные на поощрение РФ к достижению быстрого перемирия, убрав препятствие для полной нормализации между США и Россией.

И на фоне заявления о совместном саммите России и Китая в Шанхае 31 марта стартовала двухдневная конференция, организованная Международным дискуссионным клубом Валдай и Центром российских исследований Восточнокитайского педагогического университета.

В рамках конференции запланированы четыре тематических сессии: "Россия и Китай: стратегическое партнерство в многополярном мире", "Глобальные и региональные вызовы для Евразии", "Перспективные направления двустороннего сотрудничества: масштабные проекты в Евразии, искусственный интеллект и новые платежные механизмы", "Будущее международных институтов".

Напомним, что Китай выступил площадкой для встречи России и Ирана 14 марта для обсуждения расширения исламской республикой (Иран — ред.) своих запасов урана, близких к оружейному.