В російському МЗС анонсували нову зустріч із США: що планують обговорювати

Україну на зустрічі обговорювати не планують

Москва готується до другого раунду контактів зі Сполученими Штатами. Раніше сторони вже провели одну зустріч у Стамбулі, а нині ведуть перемовини дистанційно.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, цитати якого наводять російські пропагандистські медіа. За словами Лаврова, окрім підготовки до нової очної зустрічі, тривають телефонні та відеоконтакти між дипломатами США і РФ.

"Була зустріч у Стамбулі, зараз готується друга зустріч. Тим часом тривають контакти телефоном, через відеозв’язок. Я не хочу робити прогнозів, але ми бачимо намічений прогрес і бажання американських партнерів зняти абсолютно неприйнятні з точки зору дипломатичної практики перешкоди для нормальної роботи дипломатів у столицях один одного", — заявив міністр.

Офіційно заявляється, що ці переговори стосуються лише поліпшення умов роботи дипломатів, війну в Україні на них обговорювати нібито не збираються. Водночас на одній із зустрічей в Саудівській Аравії РФ висунула вимоги щодо зняття санкцій в обмін на перемир’я в Чорному морі — тоді США публічно не погодилися на російські умови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив, що готовий ввести нові санкції проти Росії, якщо лідер Кремля Володимир Путін "не справиться зі своєю роботою" – проте водночас заявив, що не хоче цього робити, та вірить, що Путін виконає частину угоди.