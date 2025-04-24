С 1 мая части украинцев придется платить больше: кому не повезет больше всего

Одни из самых сильных изменений коснуться сразу нескольких тарифов

С 1 мая украинцев ждет подорожание услуг мобильного оператора Lifecell. Ряд корпоративных тарифов значительно вырастет в цене.

Об этом сообщается на сайте оператора. Одни из самых сильных изменений коснуться сразу нескольких тарифов.

В их число входят "Бизнес старт", "Бизнес свобода", "Бизнес премиум". Их стоимость с 1 мая увеличится на 35-40 гривен.

Кроме того, начиная с 14 мая 2025 года для данный абонентов вводится ежедневная плата за пакет услуг, которая будет составлять 5 гривен.

"В ежедневный пакет услуг входят безлимитные звонки на лайфселл и 500 МБ интернета. Ежедневная плата за пакет услуг будет применена при неуплате стоимости ежемесячного пакета услуг", — объяснили в Lifecell.

Важно: по желанию абоненты вышеуказанных тарифных планов имеют возможность с 24.04.2025 по 31.05.2025 (включительно) без дополнительной оплаты изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Lifecell закрыл популярные тарифы. Что теперь вместо них.