Украину ждет сложный выбор? Чем грозит Киеву нехватка ракет для Patriot

У Украины есть пять американских систем

Украина может быть вынуждена выбирать, какие именно объекты защищать от российских ракет. Ведь дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вероятен из-за приостановки помощи от США.

Как пишет Financial Times, остановка помощи Штатов станет большим ударом для обороноспособности страны. Под угрозой оказывается работа пяти систем Patriot в Украине.

"В конце концов Украине придется сделать сложное определение приоритетов, — говорит Эмиль Кастехельми, аналитик финской Black Bird Group. — Вы защищаете аэродром, электростанцию или завод по производству оружия?"

По словам издания, Украина получила немало ценного военного оружия от США, но Patriot, по сути, уникален. Эта система способна сбивать гиперзвуковые и баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину в тылу. Ракеты для них производит Америка. Теоретически это может лечь на плечи европейских стран, но практически – их ракеты для ПВО не подходят Patriot.

Также и премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркивал, что Patriot на сегодняшний день является единственной системой, способной сбивать российские баллистические ракеты.

Напомним, что, кроме американских систем ПВО Patriot, Украина имеет европейские. Они находятся на вооружении в Силах обороны. Однако все комплексы имеют разные характеристики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство помощи от США уже пришло в Украину. Уже известно, что осталось "на паузе".