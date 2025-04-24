Союзник Украины запретил экспорт "убийственных" контроллеров для видеоигр в Россию: что с ними не так

Такие меры входят в новый пакет торговых санкций

Правительство Британии запретило экспорт в Россию контроллеров игровых консолей. Это связано с тем, что россияне используют их для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что в новом пакете мер, который включает в себя 150 новых торговых санкций против России, Великобритания также закрыла доступ в страну другим технологиям, включая программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

"Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны России", — заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Новые меры уже вступили в силу. Этот пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам России, включая контроллеры видеоигр, используемые для управления беспилотниками в войне против Украины, и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.

Он также запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничения военного и промышленного потенциала России.

"Мы также полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства в Украине", — подчеркнул Доути.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских деятелей и ряда компаний. Под ограничения попали известные россияне: "кошачий клоун" Юрий Куклачев, эпатажный Никита Джигурда и певец Николай Расторгуев.