Без Patriot Украина будет разрушена, как прифронтовые города, — The Economist

Эта система ПВО способна перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты

Остановка военной помощи США может сделать невозможным использование систем противовоздушной обороны Patriot, что приведет к значительному разрушению страны. Ведь именно Штаты поставляли Украине ракеты для них.

Об этом пишет The Economist. Отмечается, что в результате изменения риторики США о помощи Украине отсутствие такой поддержки будет ощутимо не сразу.

Как говорит собеседник издания, понадобится несколько недель, а где-то даже месяцев, чтобы и военные, и гражданские испытали недостаток вооружения. Это касается многих систем, артиллерии, но без США Украина вряд ли сможет использовать Patriot.

Эта система ПВО способна перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты России, однако ракеты для них производит Америка. По данным издания, теоретически это может лечь на плечи европейских стран, но практически их ракеты для ПВО не подходят Patriot.

"Прекращение поставок ракет Patriot привело бы к тому, что Украина подвергнется такому разрушению, как в прифронтовых городах, таких как Харьков, где, как правило, слишком опасно разворачивать дорогостоящие системы", — говорится в материале.

Издание отмечает, что могут быть доступны и другие пути получения ракет Patriot, ведь Америка планировала совместное производство с Японией. Но здесь не следует забывать, что США будут решать куда и сколько ракет может пойти. К тому же, до широкомасштабного производства еще далеко.

Отметим, что в этом году Штаты также планировали выпустить усовершенствованные ракеты Patriot, которые имели бы лучший показатель попадания в цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Украина сможет защитить небо, если Patriot от США больше не будет. На территории нашего государства есть немало европейских систем ПВО.