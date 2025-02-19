План "Б" для украинского неба: какие альтернативы Patriot есть у Украины

Какие альтернативы американскому Patriot имеет Украина

Резкое изменение риторики Вашингтона, а также его стремительное сближение с Россией после прихода Трампа и его команды к власти, вызывает тревогу за будущее войны в Украине. Стремление хозяина овального кабинета заключить быструю "сделку" уже заставило задуматься об альтернативных источниках военной помощи даже президента Зеленского.

Ведь по одному из гипотетических сценариев отказ Украины принимать позицию США в переговорах может повлечь за собой полную или частичную остановку поддержки с их стороны. При этом Штаты до сих пор являются главным союзником Украины, оказывая весомый вклад в обороноспособность нашей страны. В частности, многие её системы ПВО прямо сейчас прикрывают небо над Украиной. Соответственно, сценарий, при котором США перестают поставлять нам боеприпасы к ЗРК Patriot, может открыть путь российским ракетам и авиабомбам.

Или не может?

"Телеграф" разбирался в ситуации и рассказывает: Чем Украина может защитить свое небо, если Штаты откажут нам в поставках.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии нашему изданию заявил, что не может озвучивать политические решения. Однако объяснил, что помимо Patriot у Украины имеются разные системы. При этом ПВО есть на вооружении у абсолютно всех составляющих Сил обороны. Однако все комплексы имеют разные характеристики.

"ПВО нужна всегда и много. И против аэродинамических, и против баллистических целей", — добавил он.

Для начала о Patiot

Американский ЗРК Patriot предназначен для прикрытия разных военных баз, промышленных или административных центров. Он перехватывает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, авиацию в любых погодных условиях.

Технические характеристики ракетного комплекса ЗРК Patriot

Максимальная дальность перехвата целей – 80 км (в секторе 90°)

Минимальная дальность перехвата целей – 3 км.

Максимальная высота перехвата цели – 24 км.

Минимальная высота перехвата цели – 0,06 км.

Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90°)

Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)

Время развёртывания: 30 минут.

ЗРК Patriot имеет различные модификации. В 2023 г. Вооруженные Силы Украины начали использовать на войне с Россией системы Patriot PAC-3, поставленные США и Германией.

Какие "основные" европейские ЗРК есть у Украины

Помимо американского ПВО на вооружении у Сил обороны имеются и европейские системы.

Первая, которая может прийти на ум, — ЗРК SAMP/T. Она, к слову, по большому счету, и создавалась Европой как аналог Patriot.

ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T является новейшим из существующих на вооружении стран ЕС, хотя его разработка началась еще в 1989 году, на вооружение он был принят в 2014 году. ЗРК SAMP/T, так же как и Patriot, может сбивать крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также дроны, самолеты.

Характеристики

Дальность поражения самолетов – 3-100 км,

Дальность поражения баллистических ракет – 3-35 км,

– 3-35 км, Высота поражения – 25 км,

Скорость полета ракеты – средняя 900-1000 м/с, максимальная 1400 м/с,

Длина ракеты – 4,9 м,

Стартовая масса ракеты – 510 кг,

Масса боевой части – 15-20 кг.

Среди особенностей ЗРК SAMP/T – одновременное наведение на 16 различных целей, использование унифицированной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) Aster-30, а заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет более 100 км.

NASAMS

Это передвижной зенитно-ракетный комплекс родом из Норвегии, делали его норвежские и американские инженеры вместе. Сбивать он может на малых и средних высотах беспилотники, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие возможные цели в воздушном пространстве.

Характеристики:

Дальность: от 2,5 до 40 км;

от 2,5 до 40 км; Высота цели: от 30 м до 16 км;

от 30 м до 16 км; Время реагирования: 10 сек;

10 сек; Время развертывания/свертывания: 15/3 мин;

15/3 мин; Скорость цели: до 1000 м/с.

IRIS-T

Немецкие системы IRIS-T могут противостоять ракетам класса "воздух-земля" и крылатым ракетам, включая низколетящие, скрытные ракеты, такие как "Калибр".

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Назначение — сбивать самолеты, вертолеты, БпЛА, крылатые ракеты,

Дальность — 40 км,

Высота работы — 20 км,

Количество ракет — 8 шт,

Запуск ракет – вертикальный,

Система наведения — инфракрасная головка ракеты, которая различает тепловые "ловушки" и несется исключительно к цели.

В составе батареи три пусковые установки, которые можно перевозить на разных грузовиках.

Отметим, что существует два вида ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Их основа – ракета с инфракрасной головкой самонаведения, сведение этих слов в аббревиатуру и есть – IRIS-T. IRIS-T SLM – противовоздушная оборона средней дальности, имеет дальность работы в 40 км и высоту в 20 км. IRIS-T SLS – противовоздушная оборона ближнего действия. Дальность работы – 12 км, высота – до 8 км.

Aspide

Название Aspide больше относится к ракетам для этих ЗРК, поскольку они являются многоцелевыми и применяются на наземных, корабельных и воздушных платформах.

Характеристики :

Дальность — 35 км,

максимальная высота — 8 км,

длина ракеты — 3,7 м,

Система наведения — моноимпульсная, производства Selenia.

Системы Aspide наиболее эффективны при защите стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы и морские порты.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о ракетах Х-59, которые применяют для атак по Украине.

ЗРК Crotale

Французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот, например с ударными дронами. Как пишет РБК Украина, вероятно, украинская сторона получила новейшую версию Crotale NG (Next Generation). Она базируется на бронированном шасси Hotchkiss P4R 4x4 и оснащена несколькими датчиками, разработанными компанией Thales. Конкретно эта версия предназначена для ликвидации самолетов с неподвижным крылом, ударных вертолетов, крылатых и тактических ракет, а также беспилотников.

Характеристики:

Дальность стрельбы: 500-10000 м

Высота поражения: до 6000 м

Количество ракет на ПУ: 8 шт.

Время реакции: 5 с

Максимальная скорость полёта ракеты: 2,6 М.

Время полёта на дальность 8000 м: 10 с.

Длина: 2290 мм

Диаметр корпуса: 165 мм

Масса ракеты: 73 кг

Боевая часть: осколочная, направленного действия

Масса боевой части: 14 кг

Система наведения: радиокомандная с радиолокационной или оптической пеленгацией

ЗРК Gravehawk

16 января стало известно, что Украина получит от Великобритании таинственные зенитные ракетные комплексы Gravehawk. Это ЗРК, срочная разработка которого была совместно профинансирована за счет Британии и Дании. Он представляет собой компиляция готовых решений на основе ракет "воздух-воздух", а это, например, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder и даже старые советские Р-73 (по классификации МО США и НАТО: AA-11 Archer — "Лучник"), которые использовались для перехвата воздушных целей. Как пояснил "Телеграфу" заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, такие системы пригодятся ВСУ и будут одним из эшелонов противовоздушной обороны, который позволит противодействовать целям на расстояниях 10-20 километров и защитить воздушное пространство от любой угрозы, если речь идет об ударных или разведывательных дронах или о крылатых ракетах малой и средней дальности.

Сколько европейских ЗРК у Украины

По данным из открытых источников, сейчас Киев располагает 2 комплексами SAMP/T (о подготовке к передаче второго ЗРК было сообщено осенью 2024), 9 ЗРК NASAMS, 6 IRIS-T (в декабре 2024 года Шольц заявил, что Украина получит шестую систему до конца месяца). Всего Германия запланировала передать Украине 12 противовоздушных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM (среднего радиуса действия). Aspide — в мае 2022 года СМИ писали о возможных поставках 6 батарей ЗРК под эти ракеты. Они включают 18 пусковых установок. ЗРК Gravehawk — в Украине испытали два опытных образца ПВО Gravehawk. До конца 2025 года испытают 15. ЗРК Crotale — в 2022 году Украина получила 2 батареи.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о российской ракете Х-59, которую применяют для атак по Украине.