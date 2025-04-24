Зеленский срочно возвращается из Африки в Украину: в чем причина

Президент говорит, что нужно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле

Из — за массированной атаки России на Украину президент Владимир Зеленский срочно возвращается из Африки.

"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", — говорится в сообщении главы государства в соцсетях.

Президент вспомнил, что Украина 44 дня назад согласилась на полное прекращение ударов по предложению США, однако Россия не согласилась и продолжает убивать людей. В ночь с 23 на 24 апреля РФ запустила по Украине около 70 ракет, среди них крылатые и баллистические, а также беспилотники.

Сейчас в Украине продолжаются спасательные операции, в Киеве погибли 9 человек, более 80 ранены. Украина нуждается в усилении ПВО и глобальных дипломатических усилий для достижения мира, говорит президент.

Россияне целились этой ночью не только по гражданским в Киеве. Взрывы также звучали в Харькове, Донецкой, Хмельницкой, Запорожье и других областях — всего в 9 регионах Украины.

Напомним, после массированной атаки последовала реакция иностранцев на обстрел Украины. Они считают, что агрессия "Путина" не имеет границ. Россия снова показывает, что не стремится к миру.