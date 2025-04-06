Тимошенко внезапно озвучила сроки завершения войны в Украине: это может быть скоро

Политик не сказала, откуда у нее эта информация

Российское вторжение в Украину якобы может быть закончено в краткие сроки. После этого в стране должна пройти "тотальная перезагрузка".

Об этом рассказала народный депутат, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова прозвучали во время выступления на Международном женском фестивале в Одессе 5 апреля.

"Существуют планы, международные планы закончить войну в Украине до конца мая. И это очень оптимистично. И сейчас все к этому идет, и это очень важно для всех нас", — сказала Тимошенко.

Она не стала рассказывать, что это за планы и откуда у нее эта информация. Однако политик добавила, что после завершения войны в Украине будет "тотальная перезагрузка".

Стоит отметить, что на днях Тимошенко встречалась с американским пастором Марком Бернсом, которого называют "духовным советником Дональда Трампа", во время его посещения Бучи и Ирпеня. По итогу визита Бернс повторял слова Трампа о скором завершении войны в Украине. Впрочем, эксперты предостерегают от того, чтобы воспринимать его слишком серьезно, поскольку неизвестно насколько активно пастор поддерживает коммуникацию с президентом США и имеет ли он какое-либо влияние на принятие решений Белым домом.

Как сообщалось ранее, чиновники Белого дома начинают приходить к осознанию, что Кремль не желает завершать войну и активно сопротивляется попыткам достичь сделки по прекращения огня. В то же время сам Трамп пока пытается сохранять оптимизм относительно возможности достижения соглашения.