АЭС, ракеты к "Patriot" и прекращение огня: в Белом Доме прокомментировали разговор Зеленского и Трампа

Разговор длился почти час

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который в Белом доме назвали "фантастическим". Лидеры обсудили оборонное сотрудничество, частичное прекращение огня и вопросы энергетической безопасности Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Заявление подготовили госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку, в частности за поставки Javelin, и отметил важность американо-украинских консультаций в Джидде.

Трамп проинформировал Зеленского о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию в Курской области и согласовали усиленное обсуждение безопасности между оборонными ведомствами двух стран.

Зеленский также обратился к Трампу с просьбой о дополнительных системах ПВО, в частности, ЗРК Patriot. Американский президент заявил, что будет работать над поиском доступных комплексов, в том числе в Европе.

Лидеры согласились по частичному прекращению огня по объектам энергетики, а технические группы в ближайшее время встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения расширения этого решения на Черное море. В Белом доме подчеркнули, что это может стать первым шагом к завершению войны.

Трамп также поднял вопросы украинской энергетики и атомных электростанций. По словам Волца и Рубио, он отметил, что США могут сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности и работы.

Президент США спросил о судьбе украинских детей, вывезенных в Россию, и пообещал работать над их возвращением.

В Офисе президента Украины подтвердили основные тезисы переговоров, отметив, что Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и отметил важность концепции "мира через силу". В заявлении ОП не упоминалось об атомных электростанциях, а вопрос ПВО был обсужден без конкретного акцента на Patriot.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что в Украине отреагировали на слова спецпредставителя США Ближнего Востока Стива Уиткоффа о том, что россияне якобы "сбили свои же дроны" после приказа Владимира Путина. Эксперты сомневаются в том, что оккупанты действительно стали бы это делать.