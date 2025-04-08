Торговая война обостряется. США ввели еще больше дополнительных пошлин на китайские товары

Это уже третья волна пошлин для КНР

США резко усилили торговое давление на Китай, повысив общие пошлины на китайские товары до 104%. Это уже третья волна тарифов, и Пекин пообещал "сражаться до конца".

Как сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, новые 50% пошлины вступили в силу из-за отказа Китая отменить свои зеркальные ограничения. По ее словам, администрация Трампа сдержала обещание, сделанное после предварительных этапов — 20% и 34% тарифов.

Теперь импорт китайских товаров в США значительно подорожает: за условные $100 придется платить $204. Американские импортеры уже готовятся к увеличению расходов на электронику, бытовую технику и другие потребительские товары. Некоторые компании могут уменьшить закупки в Китае или начать поиск новых поставщиков в других странах.

Китай отреагировал жестко: назвал шаг США "шантажом" и заявил о готовности к долгосрочному противостоянию.

Параллельно министр обороны США Гегсет объявил, что американские военные корабли отправляются в Панаму для усиления безопасности в зоне канала, где, по словам чиновника, "критически большое присутствие китайских компаний" несет риски шпионажа. Там подчеркнули, что Китай не участвовал в строительстве Панамского канала и "не будет использовать его как оружие".

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп выкатил Европе наглое условие в обмен на снижение тарифов и касается энергетики.