Кремль намекает на новую войну? Российский МИД сделал интересное заявление

В сети это назвали "маразмом"

Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало довольно интересное сообщение. В нем говорится о трех стран современной Европы в составе СССР.

Соответствующее сообщение появилось в четверг, 24 июля. В нем Кремль упомянул "славные времена" Советского Союза и "единство" республик.

"21 июля исполнилось 85 лет со дня образования Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Имея грандиозный запас, обеспеченный масштабными инвестициями и дотационными вливаниями, Латвия, Литва и Эстония находятся сегодня на европейских задворках", — говорится в сообщении.

Сообщение МИД России

В сети пользователи уже отметили, что на "задворках цивилизации" находится сама Россия, а не европейские страны. Более того, учитывая войну в Украине, люди не видят никакого смысла в начале новой тем более с членами НАТО и ЕС.

Напомним, некоторые страны Балтии уже готовятся к сценарию развязывания войны с Россией. В Германии убеждены, что РФ рассматривает возможность гибридного вмешательства на территорию Эстонии. Есть даже мнение, что Кремль стремится проверить реакцию Североатлантического союза. Ведь по 5 статье коллективного договора стран-членов НАТО в случае нападения России на одно из таких государств другие страны обязаны оказать ему военную помощь, если это будет необходимо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия платит безумную цену за личные амбиции Путина.