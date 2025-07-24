Кремль натякає на нову війну? Російське МЗС зробило цікаву заяву

У мережі це назвали "маразмом"

Міністерство закордонних справ Росії (МЗС) опублікувало досить цікавий допис. У ньому йдеться про три країни сучасної Європи у складі СРСР.

Відповідне повідомлення з'явилось у четвер, 24 липня. У ньому Кремль згадав "славетні часи" Радянського Союзу та "єдності" республік.

"21 липня виповнилося 85 років від дня утворення Латвійської, Литовської та Естонської РСР. Маючи грандіозний запас, забезпечений масштабними інвестиціями та дотаційними вливаннями, Латвія, Литва та Естонія перебувають сьогодні на європейських задвірках", — йдеться у дописі.

Допис МЗС Росії

У мережі користувачі вже наголосили, що на "задвірках цивілізації" знаходиться сама Росія, а не європейські країни. Ба більше, враховуючи війну в Україні, люди не бачать ніякого сенсу у розв'язуванні нової тим паче з членами НАТО та ЄС.

Нагадаємо, деякі країни Балтії вже готуються до сценарію розв'язування війни з Росією. У Німеччині переконані, що РФ розглядає можливість гібридного втручання територію Естонії. Є навіть думка, що Кремль прагне перевірити реакцію Альянсу. Адже за 5 статтею колективного договору країн-членів НАТО, у випадку нападу Росії на одну з таких держав, інші країни зобов’язані надати їй військову допомогу, якщо це буде необхідно.

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