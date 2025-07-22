Китай использует Путина в своих целях: при чем здесь США и переговоры

Денисенко подчеркнул, что все подобные инициативы Китая по урегулированию конфликта следует рассматривать исключительно в контексте возможных переговоров

Китай начал активную игру россиянами в контексте возможных переговоров с США. Россию используют как прокси.

Об этом заявил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в эфире Radio NV. По словам эксперта, Китай начал модерировать вопросы российско-украинской войны с момента, когда появилось заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что они не допустят поражения Российской Федерации.

"С этого момента мы можем сказать, что Китай начал играть в игру перемирия или мир или остановка войны, неважно, как мы это будем называть, в российско-украинской войне", — отметил Денисенко.

Аналитик подчеркнул, что Китай использует Россию, прежде всего, как прокси. "Для них важно играть россиянами в переговорах с США", — пояснил он.

Денисенко подчеркнул, что все подобные инициативы Китая по урегулированию конфликта следует рассматривать исключительно в контексте возможных переговоров между Китаем и США и частично между Китаем и Европейским Союзом.

"Только так", — подытожил эксперт, имея в виду, что других мотивов в китайских инициативах нет.

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