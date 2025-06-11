"Зеленые человечки" и проверка терпения НАТО: какие сценарии готовит Россия для захвата стран Балтии (документы)

Нападение России на страны Балтии, к сожалению, уже не является нереалистичным сценарием

Россия может начать новую фазу гибридной агрессии – на этот раз против стран Балтии. По данным немецкой разведки, Кремль ставит целью проверить решимость НАТО, избегая при этом открытой войны, но используя тактику давления, протестов и контролируемого хаоса.

"Телеграф" проанализировал, что известно о возможных сценариях такой эскалации. Политолог Алексей Якубин объяснил, почему глава BND мог сделать такое заявление, а также какие опасения действительно существуют в Европе.

"Зеленые человечки" в Эстонии

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия рассматривает возможность гибридного вмешательства на территории Эстонии. Об этом он заявил в подкасте Table Media, пишет Reuters. По его словам, в Кремле убеждены: коллективная оборона по статье 5 НАТО больше не является незыблемой. Поэтому проверка реакции Альянса – лишь вопрос времени. Напомним, согласно 5 статье коллективного договора стран-членов НАТО, в случае нападения России на одно из таких государств, другие страны обязаны оказать ей военную помощь, если это будет необходимо.

"Им не нужно для этого отправлять армии танков. Достаточно отправить маленьких зеленых человечков в Эстонию, чтобы защитить якобы угнетенные российские меньшинства", – отметил немецкий чиновник.

По данным BND, Москва не планирует классической военной кампании, а вместо этого готовится к "ограниченным конфронтациям", которые не вызовут немедленного реагирования США. Такая тактика уже была применена во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда российские военные в форме без опознавательных знаков, известные как "зеленые человечки", захватывали административные здания.

Политолог Алексей Якубин в комментарии для "Телеграфа" отметил, что всё чаще европейские правительства, особенно на севере и востоке, обсуждают вероятность такого сценария. По его словам, тот факт, что Россия застряла в Украине, в определенной степени сдерживает ее, однако изменения в геополитической ситуации, в том числе возможное избрание нового президента США с другим видением роли НАТО, вызывают дополнительную тревогу среди стран Балтии.

"Это порождает обеспокоенность, что Россия, видя тупик в Украине, может прибегнуть к провокациям против балтийских стран", — сказал Якубин.

По мнению Якубина, несмотря на все риски, большинство представителей таких ключевых стран НАТО как Франция или Германия считают этот сценарий маловероятным. Он также напомнил, что глава BND вскоре уходит в отставку, и подобные громкие заявления могут быть связаны именно с этим.

Сценарий дестабилизации

Экс-генерал НАТО Юрген-Йоахим фон Зандрарт также считает, что наиболее вероятным направлением действий России будет попытка захвата ограниченной территории в Эстонии или Латвии под предлогом "защиты русскоязычного населения". В таком случае Кремль будет рассчитывать на колебания НАТО относительно применения статьи 5.

"Я считаю такие сценарии наиболее вероятными. Путин может это сделать, чтобы проверить альянс и увидеть, как далеко ему позволят зайти. И именно здесь крайне важно, чтобы НАТО действовало решительно и немедленно", – заявил он.

По его мнению, опасность заключается в зоне Сувалкского коридора – узкого перешейка между Литвой и Польшей, который соединяет Балтию с остальными странами НАТО. Его перерезание со стороны Калининграда и Беларуси может отрезать Латвию, Литву и Эстонию от подкрепления.

Коридор находится между четыреми государствами

"Мы уже не в мирном времени. На этом этапе нам нужна воля, доверие и уверенность всех участников — политиков, общества, организаций безопасности, ЕС и НАТО — чтобы определить, спланировать, продемонстрировать и отработать наши возможности для действий. Если мы признаем угрозу, мы должны ее отбить, а не искать оправданий, почему мы сейчас не можем эффективно защитить наши страны. Я хотел бы видеть больше смелости и креативности в этом отношении", – отметил экс-генерал.

Моделирование от НАТО

По информации немецкого издания "Bild", в НАТО рассматривают два ключевых сценария:

Захват Готланда – стратегического шведского острова, который дает контроль над Балтийским морем;

Агрессия против стран Балтии – через гибридные методы, учения в Беларуси, провокации и военное наступление.

Контроль над этим островом дает контроль над Балтийским морем.

Секретный документ Бундесвера, упомянутый в Bild, предусматривает поэтапное нагнетание обстановки:

инфильтрация агентов влияния;

инспирированные протесты в Эстонии, Литве и Латвии;

масштабные учения в Беларуси у границы с Польшей и Литвой;

наступление на Сувалкский коридор;

вторжение под видом "гуманитарной операции";

Восстание в Гродно как casus belli (повод для развязывания войны)

Австрийский политолог Густав Грессель в эфире Bild предположил, что Россия может инсценировать восстание польского меньшинства в белорусском Гродно, обвинить в этом страны Балтии и вмешаться на "защиту союзника". Это создает удобный повод для Кремля – с задействованием Беларуси как плацдарма без ее формального участия в войне.

"Ключевым будет темп мобилизации Польши и Балтии. Это определит, успеет ли НАТО остановить наступление", – отметил Грессель.

Как будет развиваться война в этом случае

Латвия падет

Сценарий атаки России на НАТО предусматривает десятидневное промедление с активацией статьи 5, а главную роль в защите Балтии играет Бундесвер. Военная симуляция показала, что Германия и ее танковые подразделения могут изменить ход конфликта в случае фронтального наступления РФ.

Направления русского наступления

Имитация возможной войны в 2027 году была разработана Центром военных действий нового поколения с участием бывших генералов США, в частности Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. Целью было моделирование реакции Альянса на наступление России через Беларусь, Калининград и уже оккупированную Латвию — один из худших сценариев для восточного фланга НАТО.

Согласно модели, Россия атакует фронтально, имея плацдарм в Латвии, которая на момент начала событий симуляции уже считается захваченной. Таким образом, внимание в сценарии сосредотачивается на обороне Литвы и Эстонии, которые остаются без внешней поддержки до момента активации пятой статьи НАТО через десять дней.

На пятый день немецкий танковый батальон в составе 44 Leopard 2 выходит на север Литвы, а к седьмому дню заходит во фланг основной российской группировке, наступающей с территории Латвии. В результате трехдневной контратаки Бундесвер наносит решительное поражение численно превосходящим силам противника. Несмотря на этот успех, симуляция показала значительные потери: Литва теряет более 3600 солдат и 145 бронемашин, а Россия — более 11 тысяч военных.

Седьмой день смоделированной войны

Десятый день смоделированной войны

Как подчеркнул Якубин, в странах НАТО сейчас существует тревожный вопрос: будут ли США готовы и дальше выполнять роль "зонтика" в случае реального столкновения с Россией. По его мнению, именно эта неопределенность создает ощущение напряжения в Европе и может провоцировать различия в риторике между ЕС и США по оценке реальности угрозы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия усиливает военную активность вблизи границ НАТО, особенно в районе Финляндии, присоединившейся к Альянсу в 2023 году. Кроме того, существует угроза вторжения в страны Балтии, где Москва в течение многих лет отрабатывала сценарии дестабилизации через дезинформацию, провокации и риторику о "защите русскоязычного населения".