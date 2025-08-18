"Только посмотрите на него": в чем загадка наряда Зеленского, который оценил Трамп (видео)

В этот раз костюм украинского президента понравился администрации Трампа больше

Первая встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа обернулась громким спором, в том числе и из-за его образа. Журналист Брайан Гленн тогда подверг критике его за то, что украинский лидер не надел костюм.

В понедельник, 16 августа, американский лидер сделал комплимент нарядам Зеленского. "Только посмотрите на него, мне нравится", — сказал Трамп, комментируя костюм Зеленского в начале визита.

Уже во время общения с прессой Брайан Гленн извинился перед Зеленским за вопрос, который задал ему еще в феврале об отсутствии классического костюма.

Зеленский ответил в шутку: "Я это помню. Я сменил костюм, а вы — нет". Трамп добавил: "Зеленский сегодня очень хорошо смотрится. Классный костюм".

Дизайнер Виктор Анисимов, работающий над его стилем, ранее рассказывал о процессе создания этого образа. В интервью "Телеграфу" он объяснил, что речь шла о форменной одежде в черном цвете с намеком на современный покрой:

Передо мной была поставлена техническая задача — создать форменную одежду в черном цвете, с легким намеком на современный крой и едва уловимый фэшн-оттенок. Это было идеальное совпадение: черный мой любимый цвет, форменный силуэт мой стиль. Так появилось это новое визуальное решение — сдержанное, мужественное, одновременно функциональное и эстетическое Виктор Анисимов

По словам дизайнера, самое важное было то, чтобы президент вообще согласился изменить образ.

В январе мы создали капсулу, чтобы он мог все увидеть, примерить. И уже через несколько дней после встречи с ним он появился в Ватикане в новом образе.

Финальной вещью из этой коллекции стала "куртка-пиджак" для саммита НАТО, именно ее президент и выбрал для визита в Белый дом.

"Она формальная, но с современным акцентом — округлые лацканы, новая геометрия", — добавил Анисимов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украина делает все возможное, чтобы российско-украинская война завершилась уже в этом году. Благодаря сотрудничеству с американскими и европейскими партнерами удалось добиться значительного прогресса на пути к миру.