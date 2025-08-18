Историческая встреча Трампа и Зеленского в самом разгаре: какие заявления сделали президенты

Встреча в Овальном кабинете продолжается

В понедельник, 18 августа, в Белом доме проходит встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К ним присоединились лидеры европейских стран, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

"Телеграф" собрал главные результаты этой встречи и заявления лидеров, которые уже прозвучали.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером после нынешнего раунда переговоров.

"Я проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает мой звонок", — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшний день станет решающим для украинского вопроса.

"Сегодня будет либо соглашение, либо не будет соглашения. Если нет – поддержка Украины прекращается", – сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американская поддержка Украины имеет четкие условия.

"Мы сейчас ничего не предоставляем Украине бесплатно. Мы предоставляем оружие. Раньше 350 млрд было потрачено, Байден — коррумпированный политик. Если бы правильно прошли выборы, я был президентом", — сказал Трамп.

Он также очертил другие ключевые позиции Вашингтона: "Мы должны обеспечить длительный мир, мы будем работать и с Украиной, и с Россией". По его словам, в случае положительного результата нынешних консультаций состоится трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России.

"Война закончится, когда закончится. Я не могу вам этого сказать", — добавил американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над достижением продолжительного мира для Украины, который должен длиться не два года, а гораздо дольше.

Он особо подчеркнул, что США будут вовлечены в процесс гарантий безопасности для Украины. В то же время, американский президент снова повторил, что прекращение огня не является обязательным условием, ведь он стремится достичь именно мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но мы предоставим ей четкие гарантии безопасности", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что мирное соглашение между Киевом и Москвой можно заключить даже без прекращения боевых действий:

Я никогда не говорил о перемирии. Мы можем достичь соглашения, пока они сражаются на поле боя Дональд Трамп

На вопрос, готовы ли США отправить войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности, Трамп прямо не ответил. "Может быть, позже мы сможем об этом сказать. Сегодня здесь присутствует много европейских стран — они являются первой линией обороны", — отметил американский президент.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Трампа за усилия и стремление остановить войну. Он также выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за то, что она передала Путину письмо о похищенных украинских детях. Кроме того, президент Украины передал письмо жене Дональда Трампа от первой леди Украины Елены Зеленской.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта до проведения выборов, но они возможны только при безопасности.

"Потому что во время войны не может быть выборов. Может потребоваться перемирие. Это должно быть на суше, море и небе, чтобы можно было провести демократические и законные выборы", — сказал он, отвечая на вопросы журналиста.