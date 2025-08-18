"Тільки погляньте на нього": у чому загадка вбрання Зеленського, яке оцінив Трамп (відео)

Цього разу костюм українського президента сподобався адміністрації Трампа більше

Перша зустріч українського президента Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа обернулася гучною суперечкою, у тому числі, й через його образ. Журналіст Брайан Ґленн тоді розкритикував його за те, що український лідер не одягнув костюм.

У понеділок, 16 серпня, американський лідер зробив комплімент вбранню Зеленського. "Тільки погляньте на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм Зеленського на початку візиту.

Вже під час спілкування з пресою Брайан Ґленн вибачився перед Зеленським за запитання, яке поставив йому ще у лютому щодо відсутності класичного костюма.

Зеленський відповів жартома: "Я це пам’ятаю. Я змінив костюм, а ви — ні". Трамп додав: "Зеленський сьогодні дуже добре виглядає. Класний костюм".

Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над його стилем, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій:

Переді мною було поставлено технічне завдання — створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний — мій улюблений колір, формений силует — мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення — стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне Віктор Анісімов

За словами дизайнера, найважливішим було те, щоб президент узагалі погодився змінити образ.

У січні ми створили капсулу, щоби він міг усе побачити, приміряти. І вже за кілька днів після зустрічі з ним він з’явився у Ватикані в новому образі.

Фінальною річчю з цієї колекції стала "куртка-піджак" для саміту НАТО, саме її президент і обрав для візиту в Білий дім.

"Вона формальна, але з сучасним акцентом — округлі лацкани, нова геометрія", — додав Анісімов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна робить усе можливе, щоб російсько-українська війна завершилася вже цього року. Завдяки співпраці з американськими та європейськими партнерами вдалося досягти значного прогресу на шляху до миру.