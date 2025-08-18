Следует остановить убийства в Украине, сказал глава МИД

Украина прилагает максимум усилий для того, чтобы российско-украинская война закончилась в этом году. Благодаря сотрудничеству с американскими и европейскими партнерами в этом вопросе достижения мира удалось достичь существенного прогресса.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на презентации плана действий нового правительства. По его словам, благодаря максимальной мобилизации дипломатических усилий можно сделать справедливый мир более близким.

Он говорит, что это делается для того, чтобы остановить убийства в Украине. А последние активности президента Украины направлены на это.

Мы находимся в дипломатических активностях для того, чтобы остановить убийства. Мне кажется, что мы можем утвердительно сказать, что у нас есть консолидированная, скоординированная, единая позиция с нашими союзниками. Это очень важно. И все последние активности высшего уровня президента Зеленского, главы государства были направлены именно на это сказал Сибига

Кроме того, глава МИД рассказал, что украинские дроновые технологии вызывают восхищение и признаются в мире. Это, как сказал Сибига, чрезвычайно мощный геополитический инструмент, дипломатический, внешнеполитический, который делает намного сильнее нашу внешнеполитическую позицию.

Глава МИД также подчеркнул, что его участие в этой дискуссионной панели — это прямое свидетельство, что определяющим для всей внешней политики сегодня безопасность и оборона.

Есть суть, которая диктует нам все наши активности на внешней арене. акцентировал Андрей Сибига

