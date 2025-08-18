Зеленский снова встретился с Трампом в Овальном кабинете: что известно об этом помещении

Каждый президент привносит в Овальный кабинет частичку себя

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома. Их беседа запланирована в Овальном кабинете. Будут обсуждаться вопросы разрешения военного конфликта между нашей страной и Россией. Также пройдет встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами.

"Телеграф" решил рассказать, что это за помещение, что о нем известно и даже показать схему.

Что это за помещение и как оно возникло

Овальный кабинет или Oval Office — официальный рабочий кабинет президента США, расположенный в Западном крыле Белого дома. Он является символом власти, а также архитектурной визитной карточкой.

Идея овальной формы восходит к "Голубой комнате" в основном корпусе Белого дома, которая, в свою очередь, была вдохновлена приемами президента Джорджа Вашингтона во время церемониальных встреч.

Сам Овальный кабинет был создан в 1909 году при президенте Уильяме Тафте. Архитектор Натан Уайет спроектировал его, вдохновляясь формой Голубой комнаты

Первоначально "временное" Западное крыло было построено при Теодоре Рузвельте, но уже Тафт инициировал расширение и создание постоянного Овального кабинета.

Овальный кабинет в 1886 году

Пожар и современный облик

Во время пожара 1929 года кабинет был значительно повреждён. Его восстановление и модернизация проводились при Герберте Гувере.

В 1933–1934 годах Франклин Рузвельт поручил архитектору Эрику Гаглеру перестроить Западное крыло. Новый кабинет был перемещен на юго-восточный угол Западного крыла, что обеспечило удобный доступ к резиденции и розовому саду.

Нынешний архитектурный стиль кабинета в георгианском стиле стал более выразительным: с нишами-книжными шкафами, потолочной медалью с президентским гербом, скрытой подсветкой, и характерным расположением кресел у камина.

Овальный кабинет в 1981 году

Овальный кабинет в Белом доме имеет главную ось длиной около 10,9 м и малую ось длиной около 8,8 м. Его высота составляет около 5,6 м.

В Oval Office есть четыре двери: на Восток – в Роуз-сад, на Запад – к личной столовой и кабинету, на северо-запад – в главный коридор Западного крыла, на северо-восток – к кабинету секретаря президента. Три больших окна выходят на южную лужайку, а камин, который часто попадает кадр, находится на северной стене.

Почему кабинет президента США имеет овальную форму

Это не просто архитектурный каприз. Такая форма имеет историческую и символическую основу:

Напоминает об утренних приемах Джорджа Вашингтона, исторически похожих на королевские, где форма комнаты способствовала церемониальной встрече с президентом.

Служит визуальным символом президентства и баланса — все стороны равны, нет углов, где президент был бы визуально дальше или ближе к гостю.

Схема Западного крыла Белого дома

Что происходит в Овальном кабинете

Как уже упоминалось, это центральное место работы президента. Здесь он проводит встречи с лидерами государств, дипломатами, членами кабинета и советниками. Также Овальный кабинет является местом официальных обращений к нации. Кроме того, здесь принимаются ключевые решения и оформляются документы.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Овальном кабинете

Каждый президент наделяет кабинет своим стилем

Декор, мебель, ковры и картины меняются с каждой администрацией, отражая личный вкус нового главы Белого дома и атмосферу эпохи. Например, Трамп во время своего второго срока украсил кабинет золотыми деталями, военными флагами, добавил портреты исторических фигур, а также вернул красную кнопку, которую распорядился убрать его предшественник Джо Байден.

Традиционно эта кнопка использовалась для вызова дворецкого, который мог принести напиток или выполнить мелкое поручение. У Дональда Трампа она получила известность как "кнопка для Diet Coke" — потому что он использует ее именно для того, чтобы ему принесли банку диетической колы.

К приезду Зеленского в Белом доме повесили коллаж, где есть фото его визита в Овальный кабинет в феврале 2025 года

Ранее мы писали, что президент США вернул в Овальный кабинет портрет Рональда Рейгана и его ковер. Именно он считается главным архитектором победы Запада над СССР во время Холодной войны.