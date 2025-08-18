Продемонстрировал силу? В ходе встречи Зеленского и Трампа заметили интересную деталь (видео)

Приветствие двух лидеров выглядело более уважительно в отличие от того, что было у Трампа с Путиным

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. К ним присоединились лидеры европейских стран, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Дональд Трамп лично встретил украинского президента. В сети уже обращают внимание, что президент "заблокировал" или выдержал рукопожатие американского лидера.

Напомним, во время состоявшейся 15 августа встречи Трампа с Владимиром Путиным рукопожатие лидеров выглядело как демонстрация силы со стороны Трампа. Глава Белого дома в своей фирменной манере притянул руку Путина на себя, создавая впечатление контроля.

Поэтому поза российского президента напомнила легкий поклон, усиливающий символичность момента. Подобные "волевые" рукопожатия Трамп применял и на встречах с другими мировыми лидерами.

СМИ зафиксировали момент рукопожатия Трампа и Путина

Это один из моментов, почему Трамп и Путин стали героями мемов после встречи в Анкоридже. На одной из фотожаб руку кремлевского диктатора изобразили длиннее его роста.

Так интернет-пользователи высмеяли рукопожатие Трампа с Путиным

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала поводом к новой порции мемов еще до ее начала. Особенно учитывая то, что в Штаты прибыло немало европейских лидеров.