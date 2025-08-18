Зеленский уже прибыл в Вашингтон: готовится к встрече с Трампом

Зеленский не упустил возможности напомнить о Будапештском меморандуме 1994 года

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский заверил, что есть желание закончить войну и мир должен быть длительным — нужно принудить к этому Россию.

Об этом президент сообщил в своем Telegram. Он отметил, что кроме встречи с Трампом будет разговор с европейскими лидерами, которые сопровождают украинского президента.

"Благодарен Президенту США за приглашение. Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным" Владимир Зеленский

При этом Зеленский не упустил возможности напомнить про Будапештский меморандум 1994 года, который в итоге оказался бумажкой, и про так называемые "Минские соглашения", которые Украину фактически заставили заключить. Также украинский лидер ответил на сообщение Трампа, которое появилось ночью 18 августа — где президент США упомянул Крым и Обаму.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость" Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что у Сил обороны есть успехи в Донецкой и Сумской области. Он уверен, что Украина сможет себя защитить. Также он поблагодарил Трампа и сторонников Украины в США.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампа, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, заставит Россию к настоящему миру. Спасибо!" Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский уже вылетел самолетом на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Однако по дороге он совершил остановку в одной из стран — в Бельгии, где в Брюсселе встретился с руководством Евросоюза и принял участие в онлайн-встрече "коалиции решительных". В Вашингтон Зеленского будут сопровождать в том числе президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.