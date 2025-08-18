Гарант Конституции соблюдает два важных правила

В понедельник, 18 августа, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп снова встретились в Овальном кабинете. За полгода, прошедшие после известного скандала, украинский лидер поменял манеру общения с главой Белого дома.

На это обратил внимание корреспондент британского издания Sky News в США Марк Стоун. Кроме того, президент Украины более тщательно подбирал костюм для визита в Вашингтон.

Говорить как можно меньше

За 6 месяцев Зеленский научился тому, чему научились другие европейские и мировые лидеры, отметил журналист. Главное правило общения с американским лидером — это говорить как можно меньше.

"Лучшая тактика общения с Трампом в присутствии журналистов такова: не отвечайте на вопросы. Не клюйте на удочку. Приходите и уходите как можно скорее, и на этот раз именно это сделал Зеленский", – пишет Sky News.

Правильный костюм

Кроме того, американский лидер сделал комплимент одежде Зеленского. "Только посмотрите на него, мне нравится", — сказал Трамп, комментируя костюм президента Украины в начале визита.

Уже во время общения с прессой Брайан Гленн извинился перед Зеленским за вопрос, который задал ему еще в феврале об отсутствии классического костюма. Украинский лидер ответил в шутку: "Я это помню. Я сменил костюм, а вы — нет". Трамп добавил: "Зеленский сегодня очень хорошо смотрится. Классный костюм".

Образ Владимира Зеленского пришелся по вкусу Дональду Трампу

Дизайнер Виктор Анисимов, работающий над стилем гаранта Конституции, ранее рассказывал о процессе создания этого образа. В интервью "Телеграфу" он объяснил, что речь шла о форменной одежде в черном цвете с намеком на современный покрой.