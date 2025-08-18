"Путин согласится": первые результаты встречи Трампа и Зеленского и заявления лидеров Европы (обновляется)

Разговор президентов длился больше часа

В Белом Доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Разговор за закрытой дверью длился чуть больше часа.

"Телеграф" собрал все детали результатов этих переговоров.

22:16 Открытая часть встречи лидеров США, Украины и европейских стран закончилась. Они перешли в Овальный кабинет, чтобы продолжить закрытое обсуждение.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в ходе нынешних переговоров стороны смогут достичь договоренности, включающей гарантии безопасности для Украины.

В то же время, он отметил, что окончательное понимание перспектив завершения войны появится лишь впоследствии. "Через несколько недель мы узнаем, будет ли конец войны", — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами заявил, что не исключает согласия Владимира Путина на гарантии безопасности для Украины.

"Я считаю, что Путин согласится с тем, что у Украины должна быть гарантия безопасности. Мы выясним, как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая где сейчас ЛБС", — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и европейскими партнерами выходят на новый уровень.

"Мы будем говорить подробнее, кто что будет делать. Я положительно настроен и думаю, мы можем достичь коллективной договоренности. Европа возьмет на себя многое из этого", — сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил результаты встречи в Вашингтоне: "У нас сейчас был лучший разговор с Трампом за все время".

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования войны в Украине.

В свою очередь президент Украины поблагодарил за поддержку со стороны семьи американского лидера: "Хочу поблагодарить вашу жену за письмо о наших похищенных детях. Я надеюсь, что это сыграет историческую роль в возвращении их в свои семьи", — сказал Зеленский.

Вопросы возможного обмена территорий могут обсуждаться на уровне лидеров в трехстороннем формате с участием Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пытается организовать подобную встречу.

Американский президент со своей стороны выразил сомнение в том, что Россия представляет угрозу дальнейшей агрессии против Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что необходимо уже сейчас добиться перемирия в следующий раунд переговоров, и призвал Трампа оказывать большее давление на Москву. В ответ глава Белого дома заявил, что следует дать возможность Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому напрямую пообщаться и посмотреть на результаты их разговора.

Премьер Италии Джорджия Мэлони во время переговоров подчеркнула, что система гарантий безопасности для Украины может быть построена по образцу статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную оборону союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что главной гарантией для Украины остается ее собственная армия: "Первая гарантия безопасности — это сильная украинская армия".

Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи отметил необходимость прекращения разрушения украинской инфраструктуры. Он подчеркнул, что важным шагом стало то, что международные партнеры начали активно обсуждать вопросы гарантий безопасности для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем выступлении отметила, что последний саммит НАТО стал успешным — в частности, удалось заключить крупнейшее торговое соглашение за всю историю. Она добавила, что ЕС работает над достижением справедливого и продолжительного мира для Украины и над гарантиями безопасности. Фон дер Ляен также поблагодарила за внимание к теме тысяч похищенных детей.

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе встречи напомнил об историческом опыте своей страны в отношениях с Россией.

"Многие могут спросить, что здесь делает президент Финляндии. Но у нас очень длинная граница с Россией. И большой исторический опыт войн. В 1944 году мы смогли найти решение. И я надеюсь, что мы найдем его и в этот раз", — отметил Стубб.

