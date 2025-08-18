Трамп не хочет видеть Украину в НАТО, но предлагает гарантии безопасности при участии США

Президент США Дональд Трамп во время публичной части встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина, мол, "никогда не будет у НАТО". Но, по его словам, у Украины будут "хорошие гарантии безопасности" и "надежная защита безопасности".

"Мы всегда говорили, что никогда Украину не примут в НАТО. Мы этого не обсуждали, я не знаю, будем ли мы это обсуждать сегодня, однако мы предоставим им хорошие гарантии безопасности. Очень хорошая защита", — заявил он.

Что именно предлагает Трамп Украине вместо членства в НАТО? Интересный вопрос. Попробуем на него ответить:

"Первая линия обороны" — это европейские страны. Трамп заявил, что при этом США "будут помогать" и "будут вовлечены", однако в подробности формата помощи не вдавался.

"Мы будем привлечены. Все они будут привлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо" Дональд Трамп

Отправка в Украину американских миротворцев. Трамп не подтвердил, что это возможно — но и не опроверг, ограничившись заявлением о сотрудничестве ради обеспечения долгосрочного мира. Отметим, ранее в США решительно отвергали возможность отправки войск США "на землю" в Украину, так что даже такая позиция Трампа — уже своеобразный прогресс.

"Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало" Дональд Трамп

Гарантии безопасности будут обсуждаться. Трамп заверил в ответ на многочисленные вопросы предоставления гарантий безопасности Украине, что "мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня". Таким образом, президент США намекнул на переговоры.

"Сейчас в другой комнате нас ждут люди. Все они приехали из Европы — влиятельные люди в Европе — и они хотят обеспечить защиту. Они очень решительно настроены, и мы им в этом поможем" Дональд Трамп

Отдельно отметим, что во время встречи Трампа и Зеленского вылезло с комментариями алкогольное царство российского министра Сергея Лаврова, более известное как МИД России. Там заявили, что "не потерпят" присутствия войск США или стран Европы в Украине. Правда, кроме невнятных угроз главная алкоголичка МИД РФ Мария Захарова больше ничего не озвучила.

Отметим, что, в отличие от США, в Европе видение гарантий безопасности для Украины более сформировано. Так, в Евросоюзе поддерживают концепцию "стального дикобраза" — Украина с помощью ЕС должна превратиться в страну, которая станет кругом в глотке агрессора, если он попытается устроить новое вторжение.

Также в ЕС не исключают отправку собственных военных в Украину — по меньшей мере, для защиты от российских атак городов и защиты гражданского населения. При этом во Франции еще до саммита на Аляске подтверждали, что США тоже готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности.