Перша перемога є: Зеленський уже переграв Трампа у його кабінеті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 832
Гарант Конституції дотримується двох важливих правил
У понеділок, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову зустрілися в Овальному кабінеті. За півроку, що минули після відомого скандалу, український лідер змінив манеру спілкування із головою Білого дому.
На це звернув увагу кореспондент британського видання Sky News у США Марк Стоун. Крім того, президент України ретельніше підбирав костюм для візиту до Вашингтона.
Говорити якнайменше
За 6 місяців Зеленський навчився того, чого навчилися інші європейські та світові лідери, зазначив журналіст. Головне правило спілкування з американським лідером — це говорити якнайменше.
"Краща тактика спілкування з Трампом у присутності журналістів така: не відповідайте на запитання. Не клюйте на вудку. Заходьте туди та виходьте якнайшвидше, і цього разу саме це зробив Зеленський", — пише Sky News.
Правильний костюм
Крім того, американський лідер зробив комплімент одягу Зеленського. "Лише подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм президента України на початку візиту.
Вже під час спілкування з пресою Браян Гленн вибачився перед Зеленським за питання, яке поставив йому ще у лютому про відсутність класичного костюма. Український лідер відповів жартома: "Я це пам’ятаю. Я змінив костюм, а ви — ні". Трамп додав: "Зеленський сьогодні дуже добре виглядає. Класний костюм".
Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над стилем гаранта Конституції, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій.