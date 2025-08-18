Перша перемога є: Зеленський уже переграв Трампа у його кабінеті

Гарант Конституції дотримується двох важливих правил

У понеділок, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову зустрілися в Овальному кабінеті. За півроку, що минули після відомого скандалу, український лідер змінив манеру спілкування із головою Білого дому.

На це звернув увагу кореспондент британського видання Sky News у США Марк Стоун. Крім того, президент України ретельніше підбирав костюм для візиту до Вашингтона.

Говорити якнайменше

За 6 місяців Зеленський навчився того, чого навчилися інші європейські та світові лідери, зазначив журналіст. Головне правило спілкування з американським лідером — це говорити якнайменше.

"Краща тактика спілкування з Трампом у присутності журналістів така: не відповідайте на запитання. Не клюйте на вудку. Заходьте туди та виходьте якнайшвидше, і цього разу саме це зробив Зеленський", — пише Sky News.

Правильний костюм

Крім того, американський лідер зробив комплімент одягу Зеленського. "Лише подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм президента України на початку візиту.

Вже під час спілкування з пресою Браян Гленн вибачився перед Зеленським за питання, яке поставив йому ще у лютому про відсутність класичного костюма. Український лідер відповів жартома: "Я це пам’ятаю. Я змінив костюм, а ви — ні". Трамп додав: "Зеленський сьогодні дуже добре виглядає. Класний костюм".

Образ Володимира Зеленського припав до смаку Дональду Трампу

Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над стилем гаранта Конституції, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій.