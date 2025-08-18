Рус

Перша перемога є: Зеленський уже переграв Трампа у його кабінеті

Марія Назарова
Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Овальному кабінеті Новина оновлена 18 серпня 2025, 22:18
Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Овальному кабінеті. Фото Getty Images

Гарант Конституції дотримується двох важливих правил

У понеділок, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову зустрілися в Овальному кабінеті. За півроку, що минули після відомого скандалу, український лідер змінив манеру спілкування із головою Білого дому.

На це звернув увагу кореспондент британського видання Sky News у США Марк Стоун. Крім того, президент України ретельніше підбирав костюм для візиту до Вашингтона.

Говорити якнайменше

За 6 місяців Зеленський навчився того, чого навчилися інші європейські та світові лідери, зазначив журналіст. Головне правило спілкування з американським лідером — це говорити якнайменше.

"Краща тактика спілкування з Трампом у присутності журналістів така: не відповідайте на запитання. Не клюйте на вудку. Заходьте туди та виходьте якнайшвидше, і цього разу саме це зробив Зеленський", — пише Sky News.

Правильний костюм

Крім того, американський лідер зробив комплімент одягу Зеленського. "Лише подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм президента України на початку візиту.

Вже під час спілкування з пресою Браян Гленн вибачився перед Зеленським за питання, яке поставив йому ще у лютому про відсутність класичного костюма. Український лідер відповів жартома: "Я це пам’ятаю. Я змінив костюм, а ви — ні". Трамп додав: "Зеленський сьогодні дуже добре виглядає. Класний костюм".

Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні 18 серпня
Образ Володимира Зеленського припав до смаку Дональду Трампу

Дизайнер Віктор Анісімов, який працює над стилем гаранта Конституції, раніше розповідав про процес створення цього образу. В інтерв’ю "Телеграфу" він пояснив, що йшлося про формений одяг у чорному кольорі з натяком на сучасний крій.

