Десять стран Европы готовы отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности, – СМИ

В ближайшие дни европейские чиновники встретятся с представителями США для обсуждения

Около 10 европейских стран уже готовы отправить войска в Украину после встречи в Белом доме 18 августа. Лидеры европейских стран готовы отправлять военных, поскольку президент США Дональд Трамп предоставил гарантии участия США в усилении защиты Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Европейские страны стремятся не только сформировать будущие гарантии безопасности для Украины, но и усилить позиции президента Владимира Зеленского перед его вероятной встречей с российским правителем Владимиром Путиным.

По данным издания, точно известно об отправке военных из Франции и Великобритании. Точное количество военных, которые отправятся в Украину, обсуждалось на встрече чиновников двух стран, сказали источники, знакомые с обсуждениями. Однако собеседники жалуются, что характер поддержки со стороны США все еще остается неясным.

"По их словам, около 10 стран готовы отправить войска в пострадавшую от войны страну", — сказано в материале.

Кроме того, в ближайшие дни европейские чиновники встретятся с представителями США. Они обсудят предоставление Украине гарантий безопасности и подготовку к развертыванию своих подразделений в Украине, если боевые действия наконец-то прекратятся. Среди других участие в переговорах примут верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал армии США Алексис Гринкевич и министры обороны стран, согласные отправить войска в Украину.

Отметим, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом снова встал вопрос гарантий безопасности. Многие европейские лидеры уже выразили свое мнение, равно как глава наших государств. "Телеграф" собрал самые главные заявления о гарантиях безопасности для Украины. Заметим, что большинство политиков считают, что без них невозможен устойчивый мир в нашей стране.

При этом благодаря встрече началась работа над конкретными гарантиями безопасности. По данным источников, на этой неделе должна пройти встреча начальников штабов обороны стран "Коалиции желающих" с целью согласования деталей. За этим могут последовать консультации непосредственно глав оборонных ведомств государств-союзников.