Есть три сценария: искусственный интеллект спрогнозировал, чего ждать после встречи Трампа и Зеленского

Однако, по мнению нейросети, встреча может и не состояться

После встречи Владимира Зеленского и лидеров ЕС с Дональдом Трампом в Белом доме, дипломатический трек может стать еще более активным. В частности, уже есть обсуждение гарантий безопасности Украины и завершение войны.

Поэтому мы спросили ChatGPT, чего ожидать после встреч в США. ИИ предложил три сценария развития событий, но только один из них наиболее реалистичен по его мнению.

Сценарий 1. Переговоры и частичное перемирие

По мнению искусственного интеллекта, в сентябре-октябре может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина. Стороны договорятся о временном перемирии на линии фронта, чтобы уменьшить интенсивность боев. США и ЕС предлагают Украине пакет гарантий безопасности вне НАТО — в частности, оборонные поставки и финансовую поддержку. Конфликт переходит в "полузамороженное" состояние: война формально не завершается, однако боевая активность заметно снижается.

Среди рисков ChatGPT назвал то, что Россия может использовать паузу для перегруппировки, а Украина рискует оказаться в неопределенном статусе.

Шансы реализации этого сценария ИИ оценил как средние, поскольку все стороны истощены войной, но никто не готов к существенным уступкам.

Сценарий 2. Попытка "большой сделки" от Трампа

Трамп стремится закрепиться в роли миротворца мирового масштаба. Для этого во втором варианте он окажет давление на Киев, чтобы тот согласился на переговоры с уступками, например, относительно Донбасса или фактического признания российского контроля над Крымом. Такое соглашение могут представить как "исторический мир", однако для Украины оно будет означать потерю части территорий. В Европе к этому подходу относятся с настороженностью, опасаясь создания опасного прецедента.

Вероятными рисками AI считает недовольство в украинском обществе и внутреннюю политическую нестабильность, тогда как Россия получит дополнительные преимущества.

По мнению искусственного интеллекта, такой сценарий тоже имеет средние шансы – они зависят от того, насколько Трамп захочет быстрого результата.

Сценарий 3. Затягивание процесса

Если события будут развиваться по третьему пути, переговоры могут начаться, но будут продолжаться месяцами без ощутимых результатов. На фронте продолжатся бои, хотя обе стороны постараются избегать резких обострений. Периодические встречи Трампа и Зеленского превратятся больше в дипломатические шоу, чем в реальный шаг вперед. Россия рассчитывает, что усталость Запада сыграет ей на пользу.

Риски этого варианта заключаются в том, что война приобретает затяжной характер и превращается в "серую зону", подобную корейскому конфликту.

ChatGPT считает, что шансы на такой результат достаточно высоки, ведь этот вариант наиболее удобен для тех, кто не готов брать на себя ответственность.

Сценарий 4. Эскалация после провала дипломатии

Переговоры могут сорваться из-за принципиальных разногласий, предупреждает ИИ. В ответ Россия прибегла бы к демонстрации силы — массированным атакам, чтобы навязать более выгодные условия. Украина в таком случае получила бы дополнительное западное оружие для удержания позиций. Это привело бы к новому витку войны, где предварительные договоренности теряют значение.

Такое развитие событий приведет к значительному обострению и увеличению количества жертв, а шансы на его реализацию ниже, чем у сценария затягивания, но все же возможны, если дипломатический процесс зайдет в тупик.

Вывод

Резюмируя, нейросеть утверждает, что наиболее вероятным выглядит сценарий номер три — затягивание, поскольку ни одна из сторон не готова к реальным уступкам. В то же время, элементы частичного перемирия из первого сценария могут появиться осенью, чтобы создать иллюзию прогресса.

Напомним, политолог Егор Брайлян отметил, что сейчас сложно точно спрогнозировать, где могут состояться переговоры, но выбор места будет иметь символическое значение для всех сторон. "Зная любовь россиян к символизму, я бы выбирал между Хельсинки и Римом", — пояснил эксперт.