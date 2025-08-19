Пытался всучить кепочки? Трамп похвастался Зеленскому и Макрону своей коллекцией (фото)

Интересное фото привлекло внимание соцсетей

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Дональд Трамп продемонстрировал ему и европейским лидерам свой мерч. Фото мгновенно стало обсуждаемым в соцсетях.

Такой пост опубликовала помощница Трампа Марго Мартин в Х. Среди предметов — полотенца и кепки с надписями "Еще 4 года" и "Трамп 2028", а также изображение самого президента США после покушения.

Трамп демонстрирует свой мерч Макрону и Зеленскому

Контекст

В Белом доме 18 августа встреча началась лицом к лицу между президентами США и Украины, после чего к переговорам присоединились европейские лидеры, среди которых Урсула фон дер Ляен, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц и Александр Стубб. Основной темой стало обсуждение возможных шагов по достижению мира в Украине и гарантий безопасности для Киева.

Трамп намекнул на скорейшее завершение войны, если Украина согласится на уступки в отношении Крыма и вступления в НАТО, на что Зеленский ответил, что мир должен быть длительным и настоящим. Президент также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности, особенно на фоне ударов российской армии по Харькову, Сумам и Одессе именно в день встречи в Вашингтоне.

Кроме того, в этот день лидер Соединенных Штатов позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину. По итогам разговора с украинским лидером Трамп заявил, что стартует организация трехсторонней встречи — Трамп, Зеленский и Путин. Ранее "Телеграф" сообщал, что источники СМИ уже назвали несколько городов, где может пройти этот саммит.