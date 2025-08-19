Армия НАТО будет в Украине? Что Трамп и европейские лидеры сказали о гарантиях безопасности

Зеленский уже назвал ключевые части соглашения

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом снова встал вопрос гарантий безопасности. Многие европейские лидеры уже выразили свое мнение, также как глава нашего государства.

"Телеграф" собрал самые главные заявления о гарантиях безопасности для Украины. Заметим, что большинство политиков считают, что без них невозможен устойчивый мир в нашей стране.

Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Украины заявил, что каждая из 30 стран ("Коалиция желающих") сама решит, какую поддержку она сможет оказать. То есть какое-то государство поддержит небо, разведку или море. При этом многие европейские лидеры поддерживают Зеленского и это было заметно во время встречи в Вашингтоне.

Зеленский подчеркнул, что первая часть гарантий будет касаться финансирования Вооруженных сил Украины. Киев и Европа должны понимать, что нужно найти источник финансирования на достаточно долгий срок.

"Наша армия состоит из нашего войска, заработных плат. И здесь вызов, нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия уменьшилась в разы, потому что у нас нет финансирования. А у нас такого финансирования не будет, физически не будет, в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы", — сказал Зеленский.

Второй частью гарантий безопасности президент назвал предоставление Штатами пакета военной помощи. Речь идет о 90 млрд долларов, а также самолетах, системах ПВО.

Третья часть соглашения о гарантиях безопасности – производство Украиной собственных дронов. Речь идет о том, что США и другие страны могут покупать отечественное оружие, когда откроется экспорт.

Трамп о гарантиях безопасности

Президент США во время брифинга в Вашингтоне уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном отправлении миротворцев и заявил, что США будут сотрудничать и с Украиной, и с Россией ради долгосрочного мира.

"Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало", – сказал Трамп.

Однако большей конкретики он не предоставил. Только подчеркнул, что как только решение будет принято, об этом сообщат.

Макрон о гарантиях безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины критически важны, без них устойчивого мира не достичь. Ведь Россия не сдержит свои обещания, история это видела уже несколько раз.

" Мы знаем, что это (отсутствие гарантий безопасности — ред.) означает. Это было в Грузии в 2008, также это было в Крыму в 2014. Есть полная уверенность, что если заключить мирное соглашение без гарантий безопасности, то Россия никогда не будет придерживаться своих слов", — сказал Макрон.

Рютте о гарантиях безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News заявил, что обсуждаются гарантии безопасности для Украины, о членстве в НАТО разговоров нет. Здесь речь идет о чем-то вроде статьи 5 Альянса.

"Ситуация такова: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО… заключается в том, что для Украины существует необратимый путь к НАТО", — сказал Рютте.

