Десять країн Європи готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки, – ЗМІ

Найближчими днями європейські чиновники зустрінуться з представниками США для обговорення

Близько 10 європейських країн вже готові відправити війська в Україну після зустрічі у Білому домі 18 серпня. Лідери європейських країн готові відправляти військових, оскільки президент США Дональд Трамп надав гарантії участі США в посиленні захисту України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Європейські країни прагнуть не тільки сформувати майбутні гарантії безпеки для України, але й посилити позиції президента Володимира Зеленського перед його ймовірною зустріччю з російським правителем Володимиром Путіним.

За даними видання, точно відомо про відправку військових зі Франції та Великої Британії. Точна кількість військових, які відправляться в Україну, обговорювалася на зустрічі чиновників двох країн, сказали виданню джерела, знайомі з обговореннями. Проте співрозмовники скаржаться, що характер підтримки з боку США все ще залишається незрозумілим.

"За їхніми словами, близько 10 країн готові відправити війська до країни, яка постраждала від війни", — сказано у матеріалі.

Окрім цього, найближчими днями європейські чиновники зустрінуться з представниками США. Вони обговорять надання Україні гарантій безпеки та підготовку до розгортання своїх підрозділів в Україні, якщо бойові дії нарешті припиняться. Серед інших участь у переговорах візьмуть верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал армії США Алексіс Гринкевич та міністри оборони країн, які згодні відправити війська в Україну.

Зазначимо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом знову постало питання гарантій безпеки. Чимало європейських лідерів вже висловили свою думку, так само як голова нашої держав. "Телеграф" зібрав найголовніші заяви щодо гарантій безпеки для України. Зауважимо, що більшість політиків вважають, що без них не можливий стійкий мир в нашій країні.

При цьому завдяки зустрічі почалася робота над конкретними гарантіями безпеки. За даними джерел, цього тижня має відбутися зустріч начальників штабів оборони країн "Коаліції охочих" з метою узгодження деталей. За цим можуть послідувати консультації безпосередньо очільників оборонних відомств держав-союзників.