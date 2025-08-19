Трамп подтвердил звонок Путину и заявил о начале подготовки трехсторонней встречи

Трамп заявил, что уже дал задание готовить трехстороннюю встречу с участием Зеленского и Путина.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди переговоров с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами звонил российскому правителю Владимиру Путину (что ранее опровергали в Белом доме). Также он заявил, что по итогам сегодняшних переговоров начинает организацию трехсторонней встречи – президент США, президент Украины и Путин.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. Он перечислил всех прибывших сегодня на переговоры (Зеленский и лидеры стран-партнеров), а также сказал, что во время встречи, которая завершилась в Овальном кабинете, обсуждались гарантии безопасности.

"В ходе встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены разными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки. Все очень рады возможности мира для России и Украины" Дональд Трамп

Кроме того, Трамп подтвердил, что был звонок Путину. Президент США анонсировал подготовку трехсторонней встречи, которую планируется провести как можно скорее.

"В конце встреч я позвонил Путину и начал организовывать встречу в месте, которое еще будет определено, между Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи состоится длительная встреча, на которой будут присутствовать два президента и я. Опять же это был очень хороший шаг для войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф координируют действия с Россией и Украиной" Дональд Трамп

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.

Среди прочего, Трамп во время публичной части встречи с Зеленским заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, у Украины будет "хорошие гарантии безопасности" и "надежная защита". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.