Предложил место встречи с Зеленским? СМИ раскрыли детали разговора Путина и Трампа

Это предложение выглядело, по меньшей мере, странным

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники. Президент Украины ответил отрицательно.

"Путин упомянул Москву во время телефонного разговора в понедельник", — сообщил один из этих источников агентству AFP. По словам того же источника, президент Украины, находившийся в то время в Белом доме вместе с европейскими лидерами, ответил "нет".

Где могут встретиться Путин и Зеленский

После встречи Зеленского и лидеров ЕС с Дональдом Трампом в Белом доме вопрос места встречи украинского президента с Путиным стал особенно актуален. Многие делают ставку на столицу Венгрии, но не все так однозначно. Политолог Егор Брайлян отметил, что сейчас сложно точно спрогнозировать, где могут состояться переговоры, но выбор места будет иметь символическое значение для всех сторон. "Зная любовь россиян к символизму, я бы выбирал между Хельсинки и Римом", — пояснил эксперт.

Однако, по информации европейских дипломатов, венгерская столица рассматривается как основополагающий вариант для проведения переговоров. Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, чиновник администрации США заявил о возможности проведения переговоров в Будапеште. Эта встреча может стать первой личной встречей Зеленского и Путина с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.