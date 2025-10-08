Реформа ТЦК в Украине провалилась: депутат назвал наибольшую угрозу ВСУ

Народный депутат уверен, что реформировать ТЦК и СП во время войны нецелесообразно

Изменения в работе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в условиях военного положения несвоевренны. Более того, они могут только усугубить ситуацию.

Что нужно знать:

Реформа ТЦК в военное время может навредить главной функции центров — обеспечивать армию личным составом

Система рекрутинга Украины не дает необходимого количества военных, поэтому полагаться на нее сейчас невозможно

Украина стала примером для других стран — у мира нет готовых решений для такой войны, и мобилизационные системы других государств (в частности Польши) ориентируются на украинский опыт

Система рекрутинга у Украины фактически провалилась, а главная задача ТЦК в настоящее время — обеспечение Вооруженных сил Украины личным составом, заявил народный депутат Александр Федиенко Telegram-канала Рубикон.

"Реформы ТЦК и СП – это была такая популистская история. И любая другая реформа, она все равно приведет к еще худшим последствиям", — подчеркнул Федиенко.

Он подчеркнул, что во время военного положения главная функция центров комплектования – наполнение рядов Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Это их основная цель. Нравится это обществу или нет. Будут обо мне писать потом плохие вещи, не будут, но центры комплектования обеспечивают личным составом наши Вооруженные силы Украины. Если кто-то хочет противопоставить что-то другое — пусть противопоставляют, — заявил депутат

Федиенко признал, что ожидания от новой системы рекрутинга не оправдались.

"История с рекрутингом, я как приверженец огромных изменений в рекрутинге, но, к сожалению, она по факту провалена. Она не работает и не дает того количества, как планировалось, в процентности наполнения наших Вооруженных сил Украины", — сказал он.

По его словам, война продолжается и Украина не может позволить себе экспериментировать с реформами в критический момент.

"Мы не можем сказать: давайте проведем реформу — подожди, пока мы будем ее проводить. Ни одна страна в мире, ни один континент никогда еще не сталкивался с такой войной, которая происходит на территории Украины", — подчеркнул народный депутат.

Мир учится на опыте Украины

Федиенко отметил, что других готовых рецептов, как проводить мобилизацию в условиях полномасштабной войны, нет.

"Ответа никогда нет, как это нужно делать. Все, напротив, учатся именно на нашем опыте, на нашей стране, как нужно проводить мобилизацию", — заявил он.

Он привел пример Польши, которая быстро адаптировалась к новым реалиям и начала системную идентификацию военнообязанных.

"Польша достаточно быстро начала идентифицировать свое общество с точки зрения военнообязанных, делать перепись и так далее. Она уже сразу начала действовать. Поэтому реформы точно нет. Точно нет", — подытожил Федиенко.

